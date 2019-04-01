Тайбэй заявил о перехвате тайваньскими ВВС двух китайских истребителей

Самолеты тайваньских ВВС были подняты на перехват двух истребителей ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в Тайваньском проливе, сообщило военное ведомство острова, назвав действия КНР «провокационными».

В Тайбэе утверждают, что два китайских истребителя J-11 («Цзянь-11») пересекли так называемую серединную линию в Тайваньском проливе и оказались в воздушном пространстве Тайваня, передает ТАСС.

В связи с инцидентом министерство обороны Тайваня заявило, что такие действия ВВС НОАК «серьезно подрывают региональную безопасность и стабильность».

В Тайбэе утверждают, что китайские истребители в итоге покинули зону, получив предупреждения по радиосвязи.

По сведениям ряда тайваньских СМИ, воздушное «противостояние» длилось около десяти минут. Комментариев официального Пекина по поводу инцидента не поступало.

Напомним, в прошлый понедельник американские военные корабли прошли через Тайваньский пролив, разделяющий материковую часть Китая и остров Тайвань.

Ранее Пекин потребовал от США не подрывать суверенитет КНР в Южно-Китайском море, подчеркнув, что Тайвань – «неотъемлемая часть территории Китая».

Материковый Китай утратил контроль над островом после окончания гражданской войны в 1949 году, но добивается конечного воссоединения. Нынешняя администрация Тайваня во главе с Цай Инвэнь отказалась признавать принцип «одного Китая» и свернула курс предыдущих властей на постепенное сближение с КНР. Это усилило напряженность в отношениях с Пекином, который считает Тайвань неотъемлемой частью китайской территории.