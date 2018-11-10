Американские военные корабли прошли через Тайваньский пролив

Эсминец ВМС США с управляемым ракетным оружием «Кертис Уилбур» (Curtis Wilbur) и быстроходный патрульный катер Береговой охраны «Бертолф» (Bertholf) прошли через Тайваньский пролив, разделяющий материковую часть Китая и остров Тайвань, говорится в заявлении Тихоокеанского флота США.

В Тихоокеанского флота США сообщили, что «Кертис Уилбур» и «Бертолф» 24-25 марта прошли через Тайваньский пролив «в плановом порядке, передает ТАСС.

«Проход кораблей через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону», – отмечается в заявлении.

Напомним, в минувшую пятницу стало известно, что Белый дом согласился продать Тайваню более 60 американских истребителей F-16.

Ранее Пекин потребовал от США не подрывать суверенитет КНР в Южно-Китайском море, подчеркнув, что Тайвань – «неотъемлемая часть территории Китая».