США намерены поставить Тайваню партию истребителей

Администрация президента США Дональда Трампа «дала молчаливое согласие» властям Тайваня на покупку более 60 американских истребителей F-16.

Как отмечает Bloomberg, советники Трампа дали понять властям Тайваня, что если поступит официальный запрос на поставку партии F-16, он будет удовлетворен.

Подобные официальные предложения минобороны и госдепартамента подлежат обсуждению в конгрессе в течение 30 дней.

Отмечается, что такая сделка вызовет негативную реакцию Китая, учитывая торговые разногласия между Вашингтоном и Пекином.

Администрация Барака Обамы отклонила аналогичный запрос Тайваня, опасаясь реакции со стороны Китая. Трамп выбрал более настойчивый подход, когда его администрация ведет тяжелые переговоры с Пекином касательно торговой войны, отмечает Bloomberg.

Даже если конгресс одобрит продажу и договор с Lockheed Martin будет заключен, самолеты, скорее всего, не отправятся на Тайвань в ближайшее время. Пресс-секретарь компании Кэролайн Нельсон заявила, что ближайшая партия истребителей F-16 уже обещана Бахрейну.

Напомним, Вашингтон принял решение продать Тайваню запчасти для самолетов F-16, транспортных C-130, а также истребителей F-5, истребителей тайваньского производства IDF.

Ранее Пекин потребовал от США не подрывать суверенитет КНР в Южно-Китайском море. Подчеркивается, что Тайвань – «неотъемлемая часть территории Китая».