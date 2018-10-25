Пекин потребовал от США не подрывать суверенитет КНР в Южно-Китайском море

Глава Канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ян Цзечи, член политбюро ЦК КПК по итогам китайско-американских переговоров по безопасности заявил, что Пекин потребовал от Вашингтона прекратить направлять свои военные корабли и самолеты к островам КНР, подрывая суверенитет Китая.

Член политбюро ЦК КПК призвал Соединенные Штаты «играть конструктивную роль в обеспечении мира и стабильности в Южно-Китайском море», передает ТАСС.

«Во время наших консультаций китайская сторона дала ясно понять США, что они должны прекратить направлять свои военные корабли и самолеты близко к китайским островам и рифам и прекратить действия, которые подрывают интересы суверенитета и безопасности Китая», – заявил Ян Цзечи после переговоров в Вашингтоне.

Он также подчеркнул, что Тайвань – «неотъемлемая часть территории Китая».

Член политбюро ЦК КПК подчеркнул, что такого рода вопросы «являются внутренними делами Китая», а «иностранные государства не имеют права [в них] вмешиваться».

Напомним, в конце октября американский генерал предсказал начало войны США с Китаем.