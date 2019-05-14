К какой войне с Ираном готовятся США

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14 мая, вторник  |  Последнее обновление — 15:17  |  vz.ru
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Чем выгодна России «торговая война» США и Китая

В схватке находятся страны, дающие в общей сложности 40% мирового ВВПФото: Brian Snyder/Reuters
Экономическое противостояние США и Китая перешло на следующий уровень. Пекин ответил контрмерами на новые пошлины, которые ввел Дональд Трамп. Вашингтон грозит «не оставить в Китае никого, с кем можно будет вести бизнес», а Поднебесная обещает ответные удары. Чем чревата эскалация противоборства крупнейших экономик мира и может ли Россия выиграть от этой торговой войны? Подробности...
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Нужна ли сейчас Путину встреча с Трампом

Путин и Трамп последний раз виделись в ноябре прошлого года во Вьетнаме. Там же был и председатель СиФото: Adrian Wyld/ZUMA/ТАСС
Майк Помпео едет к Владимиру Путину, чтобы договориться о новой российско-американской встрече на высшем уровне. Именно в этом на самом деле смысл визита госсекретаря в Сочи – сделать так, чтобы Трамп с Путиным смогли наконец-то нормально поговорить. За первую половину срока Трампа им удалось сделать это всего два раза, но никакого развития их разговоры не получили. Теперь же действительно появляется шанс на то, что два президента смогут «поладить». Подробности...
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Почему обмелела Волга

Волжские рыбаки оказались на мелиФото: Максим Богодвид/РИА «Новости»
В районе Казани и Ульяновска волжские берега обнажились на сотни метров, уровень воды в Куйбышевском водохранилище упал на три метра. И это притом что зима на Средней Волге выдалась снежной. В соцсетях происходящее называют экологическим бедствием, а в местной прессе пишут о загубленном нересте. Что стало причиной обмеления и действительно ли ситуация столь катастрофична? Подробности...
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К какой войне с Ираном готовятся США

Если США перебросят 120 тысяч военных к границам Ирана, то на Ближнем Востоке вспыхнет полномасштабная война Фото: Jason Reed/Reuters
Пентагон подготовил план переброски на Ближний Восток 120 тысяч военнослужащих в случае ускорения Ираном разработки ядерного оружия. Примерно такая же численность войск была переброшена в 2003 году для начала войны с Ираком. Растут риски начала полномасштабной войны в регионе. Хватит ли американцам этих сил для успешного удара и каким он будет? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Фальшивые диспетчеры и разбитые окна

Сергей Худиев, публицист, богослов
Люди, преисполненные презрения и ненависти к «этой стране» и населяющему ее «быдлу», производят жалкое и одновременно жуткое впечатление. Они разрушают то, что называется общественным доверием. Подробности...
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Компромисс с громким меньшинством

Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, писатель
В Екатеринбурге уже много лет не могут построить главный (наряду с Храмом-на-Крови) городской собор. Часть горожан против, какие бы компромиссы по месту и проекту ни предлагались. Но всегда ли надо слушать самых громких? Подробности...
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Иран нашел эффективную контрстратегию против США

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Иранцы устали просить европейцев соблюдать условия ядерного соглашения. И перешли к тактике прямого шантажа. Причем шантажа вполне легитимного и оправданного, в котором виноват не столько Иран, сколько Соединенные Штаты. Подробности...
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      Россия отмечает День Победы

      В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
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      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
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      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
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            К какой войне с Ираном готовятся США

            Если США перебросят 120 тысяч военных к границам Ирана, то на Ближнем Востоке вспыхнет полномасштабная война    14 мая 2019, 13:50
            Фото: Jason Reed/Reuters
            Текст: Андрей Резчиков

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            Пентагон подготовил план переброски на Ближний Восток 120 тысяч военнослужащих в случае ускорения Ираном разработки ядерного оружия. Примерно такая же численность войск была переброшена в 2003 году для начала войны с Ираком. Растут риски начала полномасштабной войны в регионе. Хватит ли американцам этих сил для успешного удара и каким он будет?

            О том, что и. о. главы Пентагона Патрик Шанахан еще 9 мая представил главным военным помощникам президента США Дональда Трампа план отправки на Ближний Восток до 120 тыс. военных, сообщила американская газета New York Times. Это произойдет в случае если Иран ускорит разработку ядерного оружия или атакует силы США в Персидском заливе.

            По данным NYT, план разработали под давлением «ястребов», включая советника Трампа по нацбезопасности Джона Болтона. Предложенная численность переброски войск «шокировала» многих осведомленных с планом, потому что примерно такое же количество военных США направляли в Ирак в 2003 году, хотя сейчас сухопутной операции против Ирана не планируется. Подчеркивается, что для такой операции потребуется еще больше войск.

            О том, знает ли о плане сам президент Трамп, не сообщается. Впрочем, американский лидер неоднократно предупреждал Иран о негативных последствиях в случае развития им своей ядерной программы. «Если они сделают что-то, то сильно пострадают», – угрожал Трамп.

            Именно хозяин Белого дома аннулировал «ядерную сделку» с Ираном, после чего Тегеран пригрозил на прошлой неделе другим участникам соглашения начать вновь обогащать уран, если ему не предоставят экономические гарантии. Иранцы дали на раздумье два месяца. В Европе подобные условия назвали шантажом и потребовали от Тегерана продолжать следовать взятым на себя обязательствам.

            Как бы то ни было, американцы явно усиливают свое присутствие в регионе с целью оказывать давление на Тегеран. В начале месяца США направили на Ближний Восток ударную группу ВМС во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков. А стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H Stratofortress приступили к регулярным полетам в районе Персидского залива у границ Ирана.

            В самом Тегеране не пасуют перед давлением и грозятся нанести США «удар в голову», если Вашингтон предпримет силовые шаги против Ирана. Об этом заявил на днях бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде. «Если (американцы) сделают шаг, мы ударим их в голову», – заявлял Хаджизаде.

            Впрочем, в Тегеране всякий раз говорят о нежелании ввязываться в войну с США, но обещают защищаться, если Вашингтон первым начнет столкновения.

            Председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов напоминает, что разговоры о военной операции против Ирана ведутся много лет. Ближе других в планировании войны был президент США Джордж Буш-младший еще в середине нулевых.

            «Когда американцы стали конкретно анализировать, какой эта война могла бы быть, все специалисты и прежде всего разведка, ЦРУ фактически отсоветовали заниматься этим. Масштаб этого конфликта будет очень трудно контролировать и последствия его практически не предсказуемы», – сказал Лукьянов газете ВЗГЛЯД.

            О том, что Иран окажется для США еще более жестким орешком, чем Ирак, предупреждает и председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Он напомнил в Twitter, что «в 2003-м вице-президент США (Дик) Чейни заявил: «Пора брать Ирак»; однако тогда «так «взяли», что потом не знали, как бросить».

            Теперь же, по мнению сенатора, роль Чейни выполняет Болтон, который призывает нанести удар по Ирану. «Пентагон готов отправить на Средний Восток 120 тысяч солдат, как в свое время в Ирак. Готовится война», – указал Пушков.

            По словам Лукьянова, после Буша всерьез о большой войне с Ираном не говорили. Только в основном с подачи Израиля периодически всплывали утечки о возможности нанесения точечных ударов по ядерным объектам Ирана, «но дальше разговоров» дело не шло. «Сейчас речь идет о нагнетании обстановки, попытках запугать Иран и мобилизовать союзников по Ближнему Востоку. Большинство арабских стран в той или иной степени озадачены и встревожены усилением Ирана. Поэтому такого рода риторика со стороны Вашингтона привлекает страны, которые разделяют опасения Ираном», – уверен Лукьянов.

            В свою очередь сотрудник Института исследований национальной безопасности (INSS) Тель-Авивского университета Саймон Ципис убежден, что подобные реальные планы есть не только у США или Израиля, но и у Великобритании и некоторых других стран Евросоюза. «Этот план лежит на столе генерального штаба как США, так и Израиля. Однако у каждого государства свой план. План Израиля по военному решению вопроса иранской ядерной программы больше базируется на использовании авиации. В то время план США, у которых больше военных ресурсов и возможностей, подразумевает использование комбинации военно-морских сил, авиации и, возможно, пехоты», – сказал Ципис газете ВЗГЛЯД.

            В свою очередь вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков убежден, что США может не хватить 120 тысяч военнослужащих для «решения иранского вопроса». Он считает вероятными три сценария. «Первый вариант – нанесение ограниченного по масштабу авиационно-ракетного удара с целью уничтожения объектов ядерного комплекса Ирана», – сказал Сивков газете ВЗГЛЯД.

            Вторым вариантом, по словам Сивкова, может стать проведение масштабной воздушной кампании с целью разгрома экономики Ирана по югославскому сценарию. Однако в таком случае 120-тысячную группировку придется увеличивать. «Основные ресурсы должны быть брошены на обслуживание и защиту авиационной группировки», – полагает собеседник.

            Также Сивков не исключает начала затяжной войны против Ирана и оккупацию его территорий. «Третий вариант – проведение полномасштабной войны с вводом сухопутных войск на территорию Ирана, как это было во время иракской войны», – считает Сивков.

            По его словам, 120 тысяч военных для такой операции «абсолютно недостаточно» и «группировку нужно будет увеличить примерно в восемь раз».

            С тем, что 120-тысячная группировка «это ни то ни се», согласен и Лукьянов. «Для точечных операций это много, а для серьезной военной кампании с оккупацией – это ничто. Иран – большая мощная страна, это даже не Ирак. Пока все это происходит в рамках психологической войны», – уверен Лукьянов.

            По мнению Циписа, в обострении обстановки вокруг Ирана виноват президент страны Хасан Роухани, который рассказал о возможности выхода Ирана из ядерного соглашения. Он тоже видит развитие конфликта по нескольким сценариям. Израиль может нанести ракетные удары по ядерным объектам в одиночку. «Либо это будут США одни, либо арабская коалиция в составе Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара, Омана с возможным участием США, Израиля, Великобритании и Франции. Также не исключено, что это будет американо-израильская коалиция... А будет ли эта операция или нет, зависит от того, насколько адекватно оценивает иранское правительство свои шансы и насколько оно будет провокационным и провоцирует ли военное решение», – полагает Ципис.

            Впрочем, Сивков убежден, что появление плана является «элементом подготовки войны против Ирана». Он предположил, что не получившая широкую огласку акция по подрыву четырех танкеров была проведена силами американских, израильских или саудовских спецслужб с «целью оправдать начало военных действий против Ирана». «Провокация не особо удалась. Но этот повод дает основания начать наращивание группировки в этом районе», – убежден Константин Сивков.

            Однако Лукьянов отмечает, что виновных в попытках помешать перемещению танкеров не называют, но «смутно намекают, что все это иранские происки». Впрочем, американские СМИ со ссылкой на экспертов США утверждают о прямой причастности иранцев к серии взрывов.

            «Если это попытка, что наиболее вероятно, разыграть антииранскую карту, то эта тема очень взрывоопасная. Это вопрос функционирования мировой экономики в целом.

            Если Иран обвинят в саботаже поставок нефти на мировой рынок, то создастся другая политическая атмосфера вокруг Тегерана.

            Но это пока гипотеза, пока никто четко и внятно этого не сказал», – подчеркивает Лукьянов.

            Ципис напомнил, что не впервые в современной истории пресекаются амбиции государства получить ядерное оружие. Израиль в свое время разбомбил сирийский ядерный реактор, чтобы оружие массового уничтожения не оказалось в руках Асада-старшего. Аналогично израильские военные поступили с иракским ядерным реактором во времена правления Саддама Хусейна. Ливийский лидер Муаммар Каддафи, который тоже стремился к ядерному оружию, отказался от идеи под сильным давлением и угрозой масштабной военной операции против Ливии.

            «Сегодня мы становимся свидетелями того, что Иран идет по тому же пути: пытается овладеть ядерным оружием. Страна находится на относительно продвинутой стадии и в любой момент может совершить рывок вперед, то есть, по оценке израильских специалистов, начать в течение года обогащать уран для начинки ядерного оружия», – подытожил Ципис.


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