США нацелились отнять у Ирана треть его экономики

Дональд Трамп продолжает крушить основы международного миропорядка. На этот раз он принял беспрецедентное решение – Вашингтон признал террористами не каких-то шахидов, бегающих по пустыне, а официальную военную структуру независимого государства. Речь идет о Корпусе стражей Исламской революции (КСИР). Зачем он это сделал и к чему это приведет?

В понедельник президент США Дональд Трамп объявил о намерении своей администрации включить иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в список террористических организаций. По сообщениям прессы, это решение поддержали госсекретарь США Майк Помпео и помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

Очередной резкий выпад Вашингтона можно определить как беспрецедентный шаг в его неустанных попытках оказать на Тегеран давление с целью дальнейшей международной изоляции Ирана. Трамп добавил КСИР в список иностранных террористических организаций в соответствии с 219-й статьей закона об иммиграции и гражданстве, в который уже входят такие группировки, как «Аль-Каида» и ИГИЛ* (террористические организации, запрещенные в России).

На прошлой неделе Госдепартамент США выпустил специальное заявление, согласно которому Иран несет ответственность за гибель 600 американских военнослужащих в Ираке. Непримиримые геополитические противники Ирана в лице Саудовской Аравии и Бахрейна добавили КСИР в свои списки террористов еще в октябре 2018 г.

В мае прошлого года президент Трамп заявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном, подписанной в 2015 г. при посредничестве шести мировых держав, в том числе и России. После этого администрация Трампа придерживалась максималистского подхода по вопросу антииранских санкций с целью сокращения доходов Тегерана и доведения экспорта иранской нефти и газа до нуля.

Ранее США уже вносили в свои санкционные списки десятки людей, так или иначе связанных с КСИР, но впервые это коснулось самой организации. Тем самым КСИР стал первыми в мире официальными военными силами суверенной страны, обозначенными США в качестве террористических. Вашингтон дал ясно понять о намерении использовать любые инструменты для причинения ущерба иранскому правительству. Высокопоставленные чиновники Белого дома сообщили, что президент США давно был намерен осуществить данную меру, которая в итоге была принята после нескольких месяцев межведомственных обсуждений, «где все идеи могли быть услышаны», и что в конечном итоге окончательное решение было принято по просьбе президента.

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Признание КСИР террористической организацией может преследовать несколько целей.

Во-первых, таким способом Трамп оказывает моральную поддержку премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху буквально накануне выборов в Кнессет, назначенных на 9 апреля. В конце марта Вашингтон официально признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами (несмотря на то, что этот шаг был прохладно встречен практически всем мировым сообществом).

Во-вторых, по мнению аналитиков Института исследований национальной безопасности (Тель-Авив), решение США может нанести существенный ущерб иранской экономике. Дело в том, что КСИР, созданный в 1979 г. аятоллой Рухоллой Хомейни, сегодня через дочерние компании контролирует до трети экономики страны. В том числе ее ядерную программу, нефтяную, газовую и телекоммуникационную отрасли, а также крупные инфраструктурные проекты. Степень решительности, с которой США начнут преследовать людей и компании, связанные с КСИР, покажет, насколько далеко американцы готовы зайти в своем противостоянии с Тегераном.

В-третьих, ослабление КСИР, уже несколько лет сражающегося на стороне Башара Асада, может повлиять на ситуацию в Сирии – и не в лучшую сторону. В том числе и для России.

Республиканцы в Конгрессе ожидаемо поддержали решение Трампа. «Мясники из КСИР уже давно являются террористами, – заявил, в частности, сенатор-республиканец Бен Сасс. – Это решение станет важным шагом в нашей кампании максимального давления на Иран, крупнейшего государства – спонсора терроризма и главного проводника хаоса на Ближнем Востоке. Наши возможности по сдерживанию способности Ирана экспортировать и финансировать терроризм за границей значительно расширятся».

По информации ряда источников, свое несогласие с решением президента Трампа внести КСИР в список террористов неоднократно высказывал председатель объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд. Американские военные опасаются, что данный шаг приведет к ответной реакции против американских военных в регионе.

Между тем иранская сторона уже предупредила о «сокрушительном ответе» в случае, если США продолжат выбранный курс санкций и давления. А в качестве символического жеста Иран пошел на зеркальный шаг – и включил в список террористических организаций вооруженные силы США.