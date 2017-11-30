Советник Хаменеи предложил создать с Россией антиамериканский альянс

Военный советник иранского лидера аятоллы Али Хаменеи генерал Яхья Рахим Сафави предложил создать с участием России альянс для противостояния США и их союзникам в регионе, сообщает агентство Fars.

Экс-глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) обвинил власти США в «попытках запугать Иран, преследуя свои политические, экономические и военные цели», передает ТАСС.

«Ирану следовало бы создать региональную коалицию, включающую также Россию, Сирию, Пакистан и Ирак, чтобы противостоять американскому альянсу», – подчеркнул Сафави.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон сохранит военное присутствие в Сирии для полного разгрома ИГ*, а также для «сдерживания враждебного влияния» Ирана.

До этого представитель министерства иностранных дела Ирана Бахрам Касеми заявил, что создание США «сил безопасности границы» в Сирии приведет к усугублению кризиса в этой стране.