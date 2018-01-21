США решили сохранить военное присутствие в Сирии для сдерживания Ирана

Соединенные Штаты сохранят военное присутствие в Сирии для полного разгрома «Исламского государства*» и для «сдерживания враждебного влияния» Ирана, заявил вице-президент США Майк Пенс.

«Позвольте мне сказать, что США ясно дали понять в последние дни, что мы остаемся привержены Сирии, присутствию в Сирии. Причем не только для разгрома ИГ*, но и для сдерживания враждебного воздействия Ирана», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что это нужно и для сдерживания других «дестабилизирующих» Ближний Восток действий.

Заявление он сделал в ходе визита в Иорданию, откуда отправится в Израиль.

Ранее на этой неделе СМИ сообщали, что США настроились на бессрочное военное присутствие в Сирии.