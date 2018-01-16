Иран обвинил США в усугублении кризиса в Сирии

Создание США «сил безопасности границы» в Сирии приведет к усугублению кризиса в этой стране, заявил представитель министерства иностранных дела Ирана Бахрам Касеми.

Касеми добавил, что данная инициатива США является «открытым вмешательством» во внутренние дела Сирии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-канал иранского МИД.

Напомним, в воскресенье США заявили о подготовке «пограничной службы безопасности Сирии» из числа бойцов курдской коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС).

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ситуацию вокруг этой инициативы американских властей.