Иран включил Вооруженные силы США в список террористических организаций

Вооруженные силы США попали в перечень террористических организаций в Иране.

«Совет национальной безопасности Ирана включил силы США в список террористических групп», – говорится в сообщении Press TV в Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что включит Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в Иране в список иностранных террористических организаций.

В МИД России раскритиковали признание КСИР террористами.