«Подсказки» США нацелены на разжигание «персидской весны»

2 января 2018, 17:00

Фото: DPA/Global Look Press

Текст: Марина Балтачева

Сообщить об ошибке • В Иране третий день не стихают массовые беспорядки. Протесты начались с экономических лозунгов против повышения цен, но быстро переросли в политические. Непростой ситуацией в республике пытаются воспользоваться «враждебные внешние игроки» не только на Ближнем Востоке, но и на Западе. Так, США уже публично пообещали «не остаться в стороне» и помочь иранцам в борьбе с «жестоким режимом». Число погибших в ходе беспорядков в Иране выросло до 20 человек, сообщили западные СМИ. В ночь на 2 января погибли девять человек, указало агентство Associated Press со ссылкой на местные СМИ. Ранее шесть человек погибли в ходе нападения на полицейский участок в городе Кахдариджан, где протестующие пытались украсть оружие. До этого жертвами беспорядков стала 11-летняя девочка, а также 20-летний мужчина и член корпуса стражей исламской революции (КСИР), который был застрелен из охотничьей винтовки, подчеркнуло агентство. За три дня протестных акций против правительства арестованы по меньшей мере 450 человек, добавляет Associated Press со ссылкой на заместителя губернатора Тегерана по вопросам безопасности Али Асгара Нассербахта. 200 протестующих были арестованы 30 декабря, еще 150 – 31 декабря, тогда как порядка ста протестующих оказались под стражей 1 января. Напомним, поводом для массовых выступлений стало повышение цен. После того, как возмущенные протестующие вышли на улицы, к экономическим требованиям присоединились политические, в ход пошли призывы к беспорядкам и лозунги «Смерть диктатору!» и «Я убью тех, кто убил моего брата!». Во многих городах и особенно в столице демонстранты атаковали полицейские участки, также нападениям подверглись правительственные здания. При этом одновременно с протестными акциями начались митинги в защиту правительства Ирана. Ранее в понедельник президент Ирана Хасан Роухани заявил, что массовые акции протеста спровоцированы не только внутренними проблемами, но и вмешательством других государств: «Враги Исламской Республики Иран злятся на славу, успех и прогресс иранской нации, они поклялись вызвать в стране проблемы, но народ и правительство Ирана ответит им», – цитирует Роухани ТАСС. Его поддержал и верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи: «Враги всеми средствами, включая деньги и оружие, объединились, чтобы навредить государственной власти», – подчеркнул он. Вместе с тем, президент Ирана отметил, что протесты – это «возможность выяснить глубокие корни проблемы. Не все люди, вышедшие на улицы, подчиняются иностранцам, некоторые из них протестуют из-за собственных чувств и проблем», – подчеркнул Роухани. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Шамхани также заявил, что часть иранского народа возмущена экономической ситуацией в стране. Однако «этим пытаются воспользоваться враждебные внешние силы, которые преследуют цель помешать возрождению Ирана, нанеся удар изнутри», - отметил Шамхани. Среди «внешних сил» он назвал США, Израиль, Саудовскую Аравию и Великобританию. Они, как минимум, проводят кампаниями в соцсетях по проведению протестных акций. «На основе нашего анализа около 27% новых хэштегов, направленных против Ирана, разработаны саудовским правительством», – подчеркнул Шахмани. Между тем, «то, что сейчас происходит в Иране, завершится через несколько дней», уверен он. Президент США Дональд Трамп, действительно, не стал скрывать заинтересованности в иранских событиях и подчеркнул в своем Twitter, что «настало время перемен для великого иранского народа», который на «протяжении многих лет подвергался репрессиям», а теперь «нуждается в еде и свободе». Вице-президент Штатов Майкл Пенс также пообещал, что нынешняя администрация США не повторит ошибок прошлой и не будет «стоять в стороне и игнорировать героическое сопротивление иранского народа, ведущего борьбу с жестоким режимом», – подчеркнул политик в своем Twitter.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что слова о причастности его государства к демонстрациям в Иране, «это не только ложь, это смешно… Отважные иранцы выходят на улицы, они стремятся к свободе, справедливости и к неотъемлемым правам», – подчеркнул политик, которого цитирует ТАСС. Когда «жестокий режим в Иране, наконец, падет, а однажды это произойдет, иранцы и израильтяне вновь станут хорошими друзьями… Я желаю успеха иранскому народу в его благородном стремлении к свободе», – подчеркнул Нетаньяху. Европейский союз призвал Иран гарантировать своим гражданам право на мирные демонстрации и свободу выражения мнений, отметила в своем Twitter и представитель внешнеполитической службы ЕС Кэтрин Рей.



Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев также заявил, что протесты в Иране вызваны отчасти внутриполитическими и внутриэкономическими процессами. Так, например, речь идет о «подорожании куриных яиц почти вдвое за неделю», – отметил он. При этом присутствует и «внешнее влияние». Так, например, наблюдались «подсказки» Вашингтона участникам протестов: «Дескать, говорите то, что надо, и внешняя поддержка вам гарантирована». США будут рады любому поводу расшатать Иран изнутри, – уверен Косачев. Тегеран должен «быть начеку», ведь «очень влиятельные силы мира заинтересованы в том, чтобы «арабская весна» стала «персидской», – подчеркнул сенатор. Напомним, аналогичные массовые протесты в Иране прошли в 2009 году, когда победителем президентских выборов был объявлен Махмуд Ахмадинежад. Оппозиция отказалась признать официальные итоги голосования и в течение всей второй половины 2009 года регулярно проводила акции протеста, сопровождавшиеся уличными беспорядками. Внутриполитическая ситуация в Иране полностью нормализовалась лишь в начале 2010 года. С тех пор прошло почти девять лет. И если тогда у нынешних протестантов были одни лозунги, теперь это, так сказать, «рассерженные мужики среднего возраста», которые очень обеспокоены тем, как им жить дальше, – заявил газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник Аналитического центра МГИМО (У) МИД РФ Леонид Гусев. Он напомнил, что Иран долго находился под санкциями, и уровень жизни сильно ухудшился. После подписания ядерного соглашения в 2015 году «санкции начали отменяться, но очень медленно», – указал эксперт. Присутствие «внешних игроков» отрицать не стоит. «Всевозможные спецслужбы всегда будут вмешиваться», – заметил Гусев. «Нет сомнений, что Трамп, израильское руководство хочет революции в Иране. Но ежели нет внутренних условий для подъема недовольства, то никакая внешняя сила ничего не может сделать», – отметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД и сотрудник Института востоковедения РАН, профессор Владимир Сажин. Так что ключевые проблемы – внутри республики, подчеркивают эксперты. Именно экономические трудности толкают население на улицу, уверен Гусев. Более 50% населения в Иране – молодежь до 25 лет, которая активно участвует в протестах, добавил он. На тот факт, что «молодежная энергетика активно задействована в протестах, указал и Сажин. Однако,они протестуют не только против экономических проблем, «молодежь устала от идеологического давления», – подчеркнул эксперт. Он напомнил, что большинство молодых иранцев знают английский язык, массово пользуются интернетом. На эту тему К экономическим лозунгам подключились и внешнеполитические призывы против так называемых нынешних политических авантюр – участия КСИР в Ираке, Йемене и Сирии. На все это тратятся огромные деньги, которые, по мнению протестующих, должны быть вложены в экономику, добавил Сажин. Однако у протестующих нет харизматичного лидера, который может возглавить их движение. Так что «не думаю, что события приведут к падению исламского режима в Иране. Но влияние будет значительно, как для внутренней, та к и внешней политики», – подчеркнул Сажин. Он напомнил, что условно в Иране противостоят друг другу две силы: так называемые реформаторы-либералы и радикальные консерваторы, среди представителей которых аятолла Хаменеи. В зависимости от того, чья сила победит, «изменения могут быть либерально-реформаторские, так и наоборот, закручивание гаек по радикальному исламскому направлению», – указал Сажин. Между тем, закручивание гаек и прочие радикальные шаги опасны, поскольку любая эскалация чревата последствиями, например, перерастанием экономического конфликта в национальный, указал Гусев. Он напомнил, что в Иране проживают около 50% персов, а также курды, арабы и азербайджанцы, численность которых достигла 25-30 миллионов человек и которые активно представлены в элите, армии, министерстве иностранных дел. Сам аятолла Хаменеи также является азербайджанцем. Пока что Роухани выступил по местному телевидению «с очень примирительной речью», не угрожал, что, дескать, всех посадим, а напомнил, что люди имеют право выражать свое мнение, но должны соблюдать закон, – отметил Гусев. Однако как будут дальше развиваться события, эксперты прогнозировать не спешат: «Ситуация действительно сложная», – резюмировал Гусев.