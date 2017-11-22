Взгляд
2 января, вторник  |  Последнее обновление — 19:53  |  vz.ru
Разделы

Ожидаемое восстановление экономики в 2017-м сопровождалось рядом сюрпризов

2017 год запомнится как год начала стабилизации, восстановления и ростаФото: Илья Питалев/РИА «Новости»
Прошедший год ознаменовался видимым восстановлением российской экономики и стабилизацией макроэкономических показателей после нескольких лет рецессии. Это вселяет уверенность в будущий рост и позитив. В то же время наблюдается сразу несколько экономических парадоксов и сюрпризов, как приятных, так и не очень. Подробности...
Перейти а раздел…

Реальная история Гражданской войны принесена в жертву политике

Бойцы первого Сучанского революционного отряда, сражавшиеся с интервентами под командованием коммуниста-интернационалиста Эмиля ЛибкнехтаФото: РИА «Новости»
Если 1917-й был годом двух революций, то 1918-й стал годом Гражданской войны. Сто лет назад на 1/5 части суши началось вооруженное противостояние, которое называют исключительным в мировой истории, до сих спор споря о числе жертв и плодя бесчисленные мифы. Вековой юбилей – хороший повод, чтобы развенчать некоторые из них. Подробности...
Перейти а раздел…

В России наступает золотое десятилетие детства

Развитие детства стало долгосрочной и перспективной инвестицией государстваФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Новый 2018 год начинается со знакового события: с 1 января все первенцы будут получать президентскую «зарплату». Поддержка молодых семей становится долгоиграющим мировым трендом, и в России вводятся беспрецедентные условия для демографического скачка вперед. Подробности...
Перейти а раздел…

«Подсказки» США нацелены на разжигание «персидской весны»

Экономические требования протестующих быстро переросли в политические, отмечают экспертыФото: DPA/Global Look Press
В Иране третий день не стихают массовые беспорядки. Протесты начались с экономических лозунгов против повышения цен, но быстро переросли в политические. Непростой ситуацией в республике пытаются воспользоваться «враждебные внешние игроки» не только на Ближнем Востоке, но и на Западе. Так, США уже публично пообещали «не остаться в стороне» и помочь иранцам в борьбе с «жестоким режимом». Подробности...
Перейти а раздел…

Второе ЧП с автобусом в Москве подняло ряд острых вопросов

Кто виновен в аварии – водитель автобуса или «подрезавший» его таксист – еще предстоит выяснитьФото: Сергей Бобылев/ТАСС
В Москве у метро «Сходненская» автобус вылетел на остановку, где сбил трех человек. Вторая за неделю авария с общественным транспортом в столице на этот раз оказалась спровоцирована таксистом-частником и, к счастью, обошлась без жертв. После двух резонансных ДТП вновь возникли вопросы и о качестве подготовки водителей автобусов, и о поведении таксистов на дорогах, и о защите пешеходного пространства. Подробности...
Перейти а раздел…

2017 год в самых популярных публикациях колумнистов ВЗГЛЯДа

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Подведем уже традиционные итоги уходящего года сквозь призму предпочтений читателей газеты ВЗГЛЯД. В эту подборку включены тексты, которые в каждом из месяцев 2017 года собрали наибольшее количество просмотров на нашем сайте. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Никто не скажет, что произойдет в 2018 году

Антон Крылов, журналист
Главным конфликтом ближайших десятилетий (как и всех прошедших тысячелетий) будет не борьба между Западом и Востоком или Севером и Югом, не противостояние христианства и ислама и даже не спор либералов и консерваторов. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев

На фронтах Империи. 2017 год глазами военкора

Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
Финал этого богатого на военные события года получился крайне интригующим. То, на каком нервозном фоне происходил обмен военнопленными в Донбассе, позволяет сегодня говорить о том, что в следующем году этот фронт еще не раз вспыхнет. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
    Перейти а раздел…

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев

    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

    Обсуждение: 7 комментариев

    Дмитрий Медведев дает большое интервью российским телеканалам

      Перейти а раздел…

      Итоги 2017 года в фотографиях

      2017 год был полон моментов, всю торжественность, курьезность или трагичность которых был способен передать один кадр. Газета ВЗГЛЯД выбрала такие события. На фото – президент Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев во время возложения венков в годовщину нападения фашистской Германии на СССР
      Подробности...
      Обсуждение: 6 комментариев

      Города мира празднуют Новый год и Рождество

      В ожидании новогодних праздников города мира оригинально украшают площади, здания и готовят яркую иллюминацию. Супружеская пара Мануэла и Джулс Самлан, одетые как рождественская елка и Санта-Клаус, вышли прогуляться по торговой улице Нойхаузерштрассе в центре Мюнхена
      Подробности...

      В Москве прошел парад Снегурочек

      В Москве прошел уже третий по счету парад Снегурочек, в котором приняли участие около ста «внучек Деда Мороза». В сопровождении джазового оркестра они прошлись по центру Москвы, даря новогоднее настроение себе и всем окружающим
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Соцсети все активнее выступают в защиту собаки, послужившей подопытным животным во время эксперимента с «жидкостным дыханием». Чьи интересы кажутся в данном случае вам более важными?
        • Собаки

        • Ученых, которые ставят данный эксперимент

        Суд приговорил экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева к восьми годам колонии строго режима и штрафу в 130 млн рублей. Как вы оцениваете приговор Улюкаеву?
        • Слишком мягкий

        • Адекватный

        • Слишком суровый

        Госдума установила финансовые выплаты при рождении первенца. Знаете ли вы людей, для которых подобная выплата может стать определяющей с точки зрения планирования рождения детей?
        • Да, я в их числе

        • Да, знаю

        • Нет, но, думаю, таких достаточно

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Порошенко анонсировал получение американского летального вооружения в 2018 году
          Тело убитой украинской правозащитницы обнаружили в реке под КиевомАксенов отреагировал на прошедшие на Украине факельные шествияЭксперты рассказали о «внешних игроках» в иранских протестахПугачева пообщалась с обвинившим ее в плагиате поэтом
          Сирийская армия завершила операцию в пригороде ДамаскаРеальная история Гражданской войны принесена в жертву политикеМакгрегор пообещал убить питомцев НурмагомедоваНа заправке «Лукойл» в Москве прогремел взрыв
          Сердючка выступила против запрета на российские фильмыПорошенко составил плейлист любимых песенТрамп собрался посадить помощницу КлинтонМинобороны поздравило россиян с Новым годом умилительным видео (видео)

          «Корона» vs Falcon


          Россия возобновила проект многоразовой ракеты-носителя

          большие потери


          Три бригадных генерала погибли в Сирии за три дня

          «Пусси Райот уже не те»


          Собчак удалила видео с танцами возле храма (видео)

          Дмитрий из Питера


          Опубликованы показания предполагаемого подрывника из «Перекрестка»

          Обменялись оскорбленими


          Макгрегор назвал дагестанца Нурмагомедова собачьим дерьмом

          все время предлагал чай


          Освобожденный мальчик удивлен поведением харьковского налетчика

          суровые зимы


          Ученые объяснили изменения климата на юге России

          получил награду


          Опубликовано фото совершившего засекреченный подвиг в Сирии российского спецназовца

          «неравноценный обмен»


          Семен Пегов: В истории с обменом пленными в Донбассе есть очень любопытный нюанс

          Избирательная кампания


          Ирина Алкснис: Ломаются копья, споры до хрипоты, скандалы едва не доходят до мордобоя

          документальное подтвержждение


          Денис Селезнев: ООН вскрывает преступную деятельность украинских силовиков

          на ваш взгляд


          Соцсети все активнее выступают в защиту собаки, послужившей подопытным животным во время эксперимента с «жидкостным дыханием». Чьи интересы кажутся в данном случае вам более важными?

          «Подсказки» США нацелены на разжигание «персидской весны»

          Экономические требования протестующих быстро переросли в политические, отмечают эксперты   2 января 2018, 17:00
          Фото: DPA/Global Look Press
          Текст: Марина Балтачева

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          В Иране третий день не стихают массовые беспорядки. Протесты начались с экономических лозунгов против повышения цен, но быстро переросли в политические. Непростой ситуацией в республике пытаются воспользоваться «враждебные внешние игроки» не только на Ближнем Востоке, но и на Западе. Так, США уже публично пообещали «не остаться в стороне» и помочь иранцам в борьбе с «жестоким режимом».

          Число погибших в ходе беспорядков в Иране выросло до 20 человек, сообщили западные СМИ. В ночь на 2 января погибли девять человек, указало агентство Associated Press со ссылкой на местные СМИ. Ранее шесть человек погибли в ходе нападения на полицейский участок в городе Кахдариджан, где протестующие пытались украсть оружие. До этого жертвами беспорядков стала 11-летняя девочка, а также 20-летний мужчина и член корпуса стражей исламской революции (КСИР), который был застрелен из охотничьей винтовки, подчеркнуло агентство.

          За три дня протестных акций против правительства арестованы по меньшей мере 450 человек, добавляет Associated Press со ссылкой на заместителя губернатора Тегерана по вопросам безопасности Али Асгара Нассербахта. 200 протестующих были арестованы 30 декабря, еще 150 – 31 декабря, тогда как порядка ста протестующих оказались под стражей 1 января.

          Напомним, поводом для массовых выступлений стало повышение цен. После того, как возмущенные протестующие вышли на улицы, к экономическим требованиям присоединились политические, в ход пошли призывы к беспорядкам и лозунги «Смерть диктатору!» и «Я убью тех, кто убил моего брата!». Во многих городах и особенно в столице демонстранты атаковали полицейские участки, также нападениям подверглись правительственные здания. При этом одновременно с протестными акциями начались митинги в защиту правительства Ирана.

          Ранее в понедельник президент Ирана Хасан Роухани заявил, что массовые акции протеста спровоцированы не только внутренними проблемами, но и вмешательством других государств: «Враги Исламской Республики Иран злятся на славу, успех и прогресс иранской нации, они поклялись вызвать в стране проблемы, но народ и правительство Ирана ответит им», – цитирует Роухани ТАСС. Его поддержал и верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи: «Враги всеми средствами, включая деньги и оружие, объединились, чтобы навредить государственной власти», – подчеркнул он.

          Вместе с тем, президент Ирана отметил, что протесты – это «возможность выяснить глубокие корни проблемы. Не все люди, вышедшие на улицы, подчиняются иностранцам, некоторые из них протестуют из-за собственных чувств и проблем», – подчеркнул Роухани.

          Секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики Али Шамхани также заявил, что часть иранского народа возмущена экономической ситуацией в стране. Однако

          «этим пытаются воспользоваться враждебные внешние силы, которые преследуют цель помешать возрождению Ирана, нанеся удар изнутри»,

          - отметил Шамхани. Среди «внешних сил» он назвал США, Израиль, Саудовскую Аравию и Великобританию. Они, как минимум, проводят кампаниями в соцсетях по проведению протестных акций. «На основе нашего анализа около 27% новых хэштегов, направленных против Ирана, разработаны саудовским правительством», – подчеркнул Шахмани. Между тем, «то, что сейчас происходит в Иране, завершится через несколько дней», уверен он.

          Президент США Дональд Трамп, действительно, не стал скрывать заинтересованности в иранских событиях и подчеркнул в своем Twitter, что «настало время перемен для великого иранского народа», который на «протяжении многих лет подвергался репрессиям», а теперь «нуждается в еде и свободе». Вице-президент Штатов Майкл Пенс также пообещал, что нынешняя администрация США не повторит ошибок прошлой и не будет «стоять в стороне и игнорировать героическое сопротивление иранского народа, ведущего борьбу с жестоким режимом», – подчеркнул политик в своем Twitter.  

          Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что слова о причастности его государства к демонстрациям в Иране, «это не только ложь, это смешно… Отважные иранцы выходят на улицы, они стремятся к свободе, справедливости и к неотъемлемым правам», – подчеркнул политик, которого цитирует ТАСС. Когда «жестокий режим в Иране, наконец, падет, а однажды это произойдет, иранцы и израильтяне вновь станут хорошими друзьями… Я желаю успеха иранскому народу в его благородном стремлении к свободе», – подчеркнул Нетаньяху. Европейский союз призвал Иран гарантировать своим гражданам право на мирные демонстрации и свободу выражения мнений, отметила в своем Twitter и представитель внешнеполитической службы ЕС Кэтрин Рей.

          Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев также заявил, что протесты в Иране вызваны отчасти внутриполитическими и внутриэкономическими процессами. Так, например, речь идет о «подорожании куриных яиц почти вдвое за неделю», – отметил он. При этом присутствует и «внешнее влияние». Так, например, наблюдались «подсказки» Вашингтона участникам протестов: «Дескать, говорите то, что надо, и внешняя поддержка вам гарантирована». США будут рады любому поводу расшатать Иран изнутри, – уверен Косачев. Тегеран должен «быть начеку», ведь «очень влиятельные силы мира заинтересованы в том, чтобы «арабская весна» стала «персидской», –  подчеркнул сенатор.

          Напомним, аналогичные массовые протесты в Иране прошли в 2009 году, когда победителем президентских выборов был объявлен Махмуд Ахмадинежад. Оппозиция отказалась признать официальные итоги голосования и в течение всей второй половины 2009 года регулярно проводила акции протеста, сопровождавшиеся уличными беспорядками. Внутриполитическая ситуация в Иране полностью нормализовалась лишь в начале 2010 года.

          С тех пор прошло почти девять лет. И если тогда у нынешних протестантов были одни лозунги, теперь это, так сказать, «рассерженные мужики среднего возраста», которые очень обеспокоены тем, как им жить дальше, – заявил газете ВЗГЛЯД старший научный сотрудник Аналитического центра МГИМО (У) МИД РФ Леонид Гусев. Он напомнил, что Иран долго находился под санкциями, и уровень жизни сильно ухудшился. После подписания ядерного соглашения в 2015 году «санкции начали отменяться, но очень медленно», – указал эксперт.

          Присутствие «внешних игроков» отрицать не стоит. «Всевозможные спецслужбы всегда будут вмешиваться», – заметил Гусев. «Нет сомнений, что Трамп, израильское руководство хочет революции в Иране. Но ежели нет внутренних условий для подъема недовольства, то никакая внешняя сила ничего не может сделать», – отметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД и сотрудник Института востоковедения РАН, профессор Владимир Сажин.

          Так что ключевые проблемы – внутри республики, подчеркивают эксперты. Именно экономические трудности толкают население на улицу, уверен Гусев. Более 50% населения в Иране – молодежь до 25 лет, которая активно участвует в протестах, добавил он.

          На тот факт, что «молодежная энергетика активно задействована в протестах, указал и Сажин. Однако,они протестуют не только против экономических проблем, «молодежь устала от идеологического давления», – подчеркнул эксперт. Он напомнил, что большинство молодых иранцев знают английский язык, массово пользуются интернетом.   

          К экономическим лозунгам подключились и внешнеполитические призывы против так называемых нынешних политических авантюр – участия КСИР в Ираке, Йемене и Сирии. На все это тратятся огромные деньги, которые, по мнению протестующих, должны быть вложены в экономику, добавил Сажин.

          Однако у протестующих нет харизматичного лидера, который может возглавить их движение. Так что «не думаю, что события приведут к падению исламского режима в Иране. Но влияние будет значительно, как для внутренней, та к и внешней политики», – подчеркнул Сажин.

          Он напомнил, что условно в Иране противостоят друг другу две силы: так называемые реформаторы-либералы и радикальные консерваторы, среди представителей которых аятолла Хаменеи. В зависимости от того, чья сила победит, «изменения могут быть либерально-реформаторские, так и наоборот, закручивание гаек по радикальному исламскому направлению», – указал Сажин.

          Между тем, закручивание гаек и прочие радикальные шаги опасны, поскольку любая эскалация чревата последствиями, например, перерастанием  экономического конфликта в национальный, указал Гусев. Он напомнил, что в Иране проживают около 50% персов, а также курды, арабы и азербайджанцы, численность которых достигла 25-30 миллионов человек и которые активно представлены в элите, армии, министерстве иностранных дел. Сам аятолла Хаменеи также является азербайджанцем.

          Пока что Роухани выступил по местному телевидению «с очень примирительной речью», не угрожал, что, дескать, всех посадим, а напомнил, что люди имеют право выражать свое мнение, но должны соблюдать закон, – отметил Гусев. Однако как будут дальше развиваться события, эксперты прогнозировать не спешат: «Ситуация действительно сложная», – резюмировал Гусев.


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............