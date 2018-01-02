Число погибших в ходе беспорядков в Иране выросло до 20

Минувшей ночью в столкновениях в Иране погибли девять человек, общее число жертв беспорядков выросло до 20, передают западные СМИ.

Шесть человек погибли в ходе на полицейский участок в городе Кахдариджан, где протестующие пытались украсть оружие, передает РИА «Новости».

В Хомейнишехре погибли 11-летняя девочка и 20-летний мужчина, а в Неджефабаде – служащий Корпуса стражей исламской революции.

Напомним, в ходе протестов против политики руководства страны, которые уже несколько дней продолжаются в Иране, погибли два человека.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что протесты в Иране проводятся в рамках «опосредованной войны», которую ведут с Тегераном некоторые страны.

По меньшей мере 450 человек арестованы в столице Ирана за три дня протестных акций против правительства.