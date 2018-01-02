Иран назвал виновных в организации протестов в стране

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что протесты в Иране проводятся в рамках «опосредованной войны», которую ведут с Тегераном некоторые страны, сообщают местные СМИ.

Как передает агентство Tasnim, Шамхани заявил, что за протестами стоят США, Великобритания и Саудовская Аравия, руководящие кампаниями в соцсетях и влияющие на проведение протестных акций.

«На основе нашего анализа около 27% новых хэштегов, направленных против Ирана, разработаны саудовским правительством», – передает РИА «Новости» слова Шамхани.

Он заявил также, что таким образом зарубежные страны пытаются помешать прогрессу Ирана и отметил, что протесты «закончатся через несколько дней».

Напомним, в ходе протестов против политики руководства страны, которые уже несколько дней продолжаются в Иране, погибли два человека.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что протесты в Иране вызваны внутриполитическими процессами, но присутствует и «внешнее влияние».