Косачев отметил «внешнее влияние» на протесты в Иране

Протесты в Иране вызваны внутриполитическими процессами, но присутствует и «внешнее влияние», заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

По его словам, протесты – «симптом определенных внутриполитических процессов в стране», социально-экономических факторов. Косачев при этом отметил, что доля ВВП на душу населения в Иране в 1,5 раза выше, чем в Египте, и вдвое выше, чем на Украине. Безработица же в стране ниже, чем в Турции, передает РИА «Новости».

При этом Косачев отметил, что «спусковым крючком» могли стать некоторые экономические показатели. В частности, речь идет о «подорожании куриных яиц почти вдвое за неделю».

Но Косачев также указывает, что протесты быстро приобрели политический окрас, появились соответствующие лозунги, включая «Оставьте Сирию, подумайте о нас!».

«То есть уже адресные атаки на внешнюю политику Тегерана», – сказал политик.

«И здесь, полагаю, можно предположить и внешнее влияние. Я бы не стал приписывать слишком сильное влияние на иранские процессы Вашингтону – сейчас он не в той «кондиции», да и Иран – не настолько открытая страна для внешнего влияния», – добавил парламентарий.

При этом, по мнению Косачева, реакция Вашингтона выгляди откровенными «подсказками» для участников протестов: «Дескать, говорите то, что надо, и внешняя поддержка вам гарантирована». Косачев считает, что США будут рады любому поводу расшатать Иран изнутри.

«Внешний фактор» пока не «доминирует», но он есть, заявил Косачев. Он считает, что не стоит ждать «никакой революции», протесты утихнут. Однако состоялся, по его словам, «смотр сил».

Косачев посоветовал Тегерану «быть начеку», ведь «очень влиятельные силы мира заинтересованы в том, чтобы «арабская весна» продолжилась и «персидской».