Протесты и беспорядки в Иране привели к жертвам

В ходе протестов против политики руководства страны, которые уже несколько дней продолжаются в Иране, погибли два человека, сообщают СМИ со ссылкой на местного чиновника.

Два человека были убиты в городе Доруд провинции Лурестан, передает RT со ссылкой на Associated Press.

Как сообщает Reuters, на видео двое молодых людей лежат неподвижно на земле, покрытые кровью. Утверждается, что они застрелены правоохранителями.

Reuters заявляет, что нынешние протесты стали самыми масштабными с 2009 года, когда на улицы вышли недовольные переизбранием Махмуда Ахмадинежада.

При этом одновременно с протестными акциями проводятся митинги в защиту правительства Ирана.

На видеозаписях протестов из разных городов страны, включая Тегеран, демонстранты выкрикивают лозунги «Смерть диктатору!» и «Я убью тех, кто убил моего брата!», нападают на полицию, переворачивают полицейские машины.

В некоторых городах, включая столицу Ирана, нападениям подверглись правительственные здания.

Сообщается о многочисленных задержаниях, в Тегеране закрыты несколько станций метро.

Протестующие недовольны экономической ситуацией в стране и действиями властей. Поводом для массовых выступлений стало повышение цен.

Telegram заблокировал канал Amadnews после того, как там появились призывы к беспорядкам, передает Engadget.

Глава МВД Ирана Абдолреза Рахмани Фазли призывал жителей страны «не участвовать в незаконных собраниях» и не создавать «проблемы для самих себя и других граждан». Он сообщил, что власти страны рассмотрят заявки тех, кто хочет провести митинги, передает РИА «Новости».

Российский МИД рекомендовал россиянам избегать мест, где проходят «вызванные социальным недовольством манифестации». В частности, указывается, что акции протеста проходят в Тегеране, Мешхеде, Исфахане и Реште.

США осудили аресты участников протестов в Иране.

12 июня 2009 года в Иране прошли президентские выборы, победителем которых был объявлен Махмуд Ахмадинежад. Однако оппозиция отказалась признать официальные итоги голосования и в течение всей второй половины 2009 года регулярно проводила акции протеста, сопровождавшиеся уличными беспорядками. Внутриполитическая ситуация в Иране полностью нормализовалась лишь в начале 2010 года.