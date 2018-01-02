В Иране за три дня протестов арестованы 450 человек

По меньшей мере 450 человек арестованы в столице Ирана за три дня протестных акций против правительства, сообщают западные СМИ со ссылкой на заместителя губернатора Тегерана по вопросам безопасности Али Асгара Нассербахта.

Как передает Associated Press, 200 протестующих были арестованы 30 декабря, 150 – 31 декабря, тогда как 100 протестующих оказались под стражей 1 января.

Информации по другим городам Ирана не приводится, передает REGNUM.

Напомним, в ходе протестов против политики руководства страны, которые уже несколько дней продолжаются в Иране, погибли два человека.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что протесты в Иране проводятся в рамках «опосредованной войны», которую ведут с Тегераном некоторые страны.