Израиль может ввязаться только в виртуальную войну с Ираном

Заявления израильского премьера Биньямина Нетаньяху, сделанные им в Варшаве, наделали много шума – особенно слова о «войне с Ираном». Хотя пресс-служба Нетаньяху потом исправила прямую речь премьера, осадочек остался. Действительно ли Израиль готовится к войне со своим главным ближневосточным противником и угрожает ли в принципе Ирану иностранная агрессия?

Устроенный американцами в Варшаве международный саммит по проблемам безопасности на Ближнем Востоке изначально выглядел провокационно. Хотя в его повестке фигурировали самые разные темы, от терроризма до распространения ракетного оружия, все понимали истинную цель встречи. Собрать политическую коалицию против Ирана – то есть помочь США в их давлении на Тегеран. Скорее всего, сознательно он был приурочен к 40-летию исламской революции в Иране – годовщина отмечалась 11-го, а саммит открылся 13-го. Кроме того, саммит совпал и с трехсторонними переговорами в Сочи между Путиным, Эрдоганом и иранским президентом Роухани.

Само собой, что в саммите не участвуют Россия и Китай, но из-за нежелания подыгрывать американцам в Варшаву не послали своих министров и все европейские страны, кроме Великобритании. Евросоюз всячески противодействует попыткам США заставить его присоединиться к антииранским санкциям – и буквально на днях согласовал создание специальной схемы для торговли с Тегераном в обход американских санкций.

При этом Штаты представлены на очень высоком уровне – вице-президент Пенс, госсекретарь Помпео и советник Трампа, его зять Джаред Кушнер. Как раз он и готовил давно обещанный Трампом план палестино-израильского урегулирования. И хотя работа над ним вроде бы только что завершена, план еще не опубликован. Так что одной из целей конференции мог быть и неофициальный зондаж арабских стран на предмет их отношения к плану Трампа – Кушнера. Ведь в Варшаву приехали главы МИД десяти арабских стран, в том числе Саудовской Аравии и Египта.

Официально в повестке тема палестино-израильского конфликта даже не фигурирует, а с первых же выступлений на конференции стало понятно, что Вашингтон и не собирается скрывать антииранской направленности. Как сказал Майк Помпео, «мы должны быть уверены, что Иран не оказывает на регион дестабилизирующего влияния». Но учитывая, что Тегеран объявлен нынешней администрацией исчадием ада, понятно, что ничто не может разуверить Вашингтон.

Прилетел в Варшаву и израильский премьер Биньямин Нетаньяху, у которого в апреле парламентские выборы. Еще в Израиле Нетаньяху заявил о том, что 11 февраля был нанесен новый удар по иранским подразделениям и объектам в Сирии, явно сознательно приуроченный к 40-летию исламской революции. Хотя после того как Дамаск получил российские комплексы С-300, а Израилю все труднее наносить удары по сирийской территории, Нетаньяху не то что не сбавляет, а лишь наращивает антииранскую риторику:

«Иран угрожал нам в свою 40-ю годовщину революции. Они угрожали уничтожить Тель-Авив и Хайфу, и я сказал, что у них не получится. Но если они попытаются, я повторю, что это будет последняя годовщина революции, которую отметит этот режим».

Но самое интересное началось в Варшаве. После встречи Нетаньяху с оманским министром (это одна из немногих арабских стран, которая поддерживает официальные контакты с Израилем), в твитере израильского премьера появилось сообщение:

«Что важно на этой встрече, и это не секрет, потому что их много – это открытая встреча с представителями ведущих арабских стран, которые встречаются за одним столом с Израилем для продвижения общих интересов в войне с Ираном».

Сообщение было на английском, и после того как него обратили внимание журналисты, пресс-служба премьера исправила слово «война» на слово «борьба». Открытая борьба с Ираном вместе с арабскими странами, конечно, тоже скандал – потому что для всех исламских стран главным противником остается Израиль, удерживающий после 1967 года святой для мусульман Иерусалим – но все-таки не такой скандал, как слова о совместной с ними войне против Ирана.

На самом деле, Нетаньяху не говорил о войне.

На видео, которое было опубликовано, видно, что он употребляет слово, которое на иврите в зависимости от контекста означает и войну, и борьбу, и противодействие. Так что ни о какой совместной войне израильский премьер не говорил. Хотя это не значит, что он о ней не мечтает. Причем именно чужими руками.

Действительно, Иран является самым принципиальным противником Израиля. Как в палестинском вопросе, так и в регионе в целом. Но несмотря на громкие заявления об уничтожении Израиля, Иран не собирается нападать на еврейское государство – он просто последовательно поддерживает всех тех, кого эта страна называет «террористами». Палестинский ХАМАС, ливанскую Хезболлу – то есть соседей Израиля, которых тот хочет видеть ослабленными и разобщенными, запертыми в гетто и изолированными. Израиль хочет, чтобы он всегда оставался сильнее своих соседей, а они боялись его и отказались как от борьбы за создание полноценного Палестинского государства, так и за уход Израиля из Восточного Иерусалима. Поддержка Ираном – не только им, но им особенно – той же ливанской Хезболлы не дает Израилю превратить Ливан в беспомощного и тихого соседа.

Проблема захваченных Израилем палестинских земель и Восточного Иерусалима не имеет мирного решения, потому что вернуть их еврейское государство не хочет, а арабы не хотят и не могут отказаться от требования их возврата. Сколько бы лет не прошло, мусульмане всего мира будут считать Иерусалим незаконно оккупированным, а палестинцев – изгнанными с родных земель (и в этом с ними солидарно большинство стран мира, включая Россию, и международное сообщество в лице ООН). Израиль думает, что может договориться с властями тех или иных арабских стран и тем самым решить палестинскую проблему. Забывая, что власти не вечны – в отличие от территориальных и религиозных вопросов.

Но в Израиле почему-то решили, что корень их проблем – это Иран, и десятилетиями пытаются давить на исламскую республику. В первую очередь с помощью США, которые в нулевые годы даже на полном серьезе подумывали о возможности нападения на Иран. Но даже максимально произраильская часть администрации Буша-младшего не смогла продавить тогда решение о нанесении ударов по Ирану, не говоря уже о военной операции.

Вторгнувшись в Ирак, Штаты не ослабили Иран, а лишь усилили его региональное влияние. Потому что шиитское большинство Ирака, оттесненное от высшей власти в Ираке времен Саддама Хусейна, в новом, оккупированном американцами Ираке вышло на первые роли. А его ориентация на Иран неизменна и непоколебима. После начала войны в Сирии Иран пришел на помощь Асаду и укрепил свои позиции в этой стране. Таким образом так пугающая Израиль шиитская дуга – от Ливана через Сирию и Ирак в Иран – стала реальностью в результате американской военной интервенции на Ближний Восток.

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Поняв, что надежды на американскую интервенцию в Иран нет, Израиль попытался сыграть на суннито-шиитских противоречиях, на страхе Саудовской Аравии перед усиливающимся Ираном. Мечтой как Израиля, так и американских ястребов стало сколотить коалицию против Ирана из арабских стран и устроить войну одних мусульман с другими. Но как бы ни были велики политические и религиозные противоречия между саудитами и персами, воевать между собой на радость Израилю они точно не будут.

Также наивны и мечты некоторых американских стратегов сколотить «ближневосточное НАТО» – союз арабских стран, направленный на сдерживание Ирана и при этом нейтрально настроенный к Израилю. Подобная организация, даже если бы она была создана, вызвала бы бурю недовольства в арабском мире – поэтому ни один арабский режим, даже действительно нейтрально настроенный к Израилю, никогда не пойдет на конфликт с собственным населением, которое тут же объявит его врагом мусульман и прислужником евреев.

Поэтому Нетаньяху может говорить хоть о сдерживании Ирана, хоть о войне с Ираном – ни одна арабская страна не пойдет ни на открытый союз с Израилем, ни на прямой конфликт с Ираном. Сам по себе Израиль воевать с Ираном не может – он может лишь нанести ракетно-бомбовый удар по Ирану, может, теоретически, пойти даже на применение ядерного оружия. Но последствия этого будут более чем печальны для самого Израиля. Так что таких самоубийственных шагов ждать от еврейского государства не стоит.

Саудиты могут, как и евреи, подначивать американцев на антииранские санкции и шаги, но все прекрасно понимают, что никакой войны с Ираном не будет. Не говоря уже о том, что Иран представляет собой неслабую военную державу, и никакая коалиция арабских стран не способна нанести ему поражение (война с ним стала бы адом, невиданным со времен даже не корейской, а Второй мировой войны), он еще и стал членом Шанхайской организации сотрудничества. ШОС, конечно, не военный блок, но эта российско-китайская организация с подключением Индии превратилась в силу, которая открыто заявляет о том, что безопасность в Азии – это дело самих азиатов.

Поэтому никакая внешняя сила – а США, как и Израиль, являются внешними силами для Азии – даже не сунется проверять, насколько серьезны неписанные взаимные обязательства внутри ШОС. Иран ушел под российский зонтик? Нет, он и так был защищен, но с вхождением в ШОС стал чувствовать себя еще уверенней.