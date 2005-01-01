Нетаньяху обещал нанести удар по любой угрожающей Израилю стране

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после авиаударов по Сирии заявил, что государство готово нанести ответный удар по любой стране, представляющей угрозу.

«Мы действуем против Ирана и против сирийских сил, которые содействуют агрессии Ирана. Кто бы ни попытался навредить нам, мы ударим по ним в ответ. Кто бы ни угрожал уничтожить нас, понесет полную ответственность за это», – цитирует Нетаньяху РИА «Новости».

Говоря о запуске ракеты Ираном, Нетаньяху сказал, что Израиль не будет закрывать глаза на эти «агрессивные действия».

Напомним, Израиль провел авианалет, подобного которому не было с мая 2018 года. При этом Израиль атаковал не только со своей территории, но и из воздушного пространства Ливана. Позднее израильские военные объяснили этот поступок.