Нетаньяху подтвердил удары Израиля по Сирии

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что в понедельник Израиль нанес удары по иранским целям в Сирии.

Он назвал это частью «работы по сдерживанию Ирана», которую Израиль «ведет постоянно», передает ТАСС со ссылкой на радио «Кан».