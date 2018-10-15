Израиль уничтожил сирийскую больницу

Больница в сирийской Кунейтре уничтожена танковым огнем со стороны Израиля, атаке подверглась также обсерватория, сообщает государственное ТВ Сирии.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Отметим, что в октябре 2018 года после многолетнего перерыва был открыт погранпереход «Кунейтра» на границе Сирии и Израиля. В 2013 году там развернулись бои между сирийской армией и сторонниками оппозиции.

Кунейтра была возвращена под полный контроль сирийской армии в 2018 году.