Погранпереход «Кунейтра» на границе Сирии открыли после многолетнего перерыва

Единственный официальный пункт пересечения сирийско-израильской границы «Кунейтра» открыли после перерыва в несколько лет.

На пропускном пункте с сирийской стороны прошла торжественная церемония открытия. В мероприятии приняли участие официальные лица, российские и сирийские военные, представители ООН, а также медики Красного креста и Полумесяца, которые развернули здесь пункт оказания медпомощи, передает РИА «Новости».

На сирийской стороне был поднят флаг арабской республики. Церемония завершилась проездом автомобилей ООН через нейтральную зону в сторону Израиля.

Открыть погранпереход удалось в результате восстановления контроля правительственных войск над южными районами Сирии и возвращения миротворцев ООН на линию разъединения с Израилем.