Нетаньяху проговорился о намерении устроить войну с Ираном

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил в Варшаве, что встретится с представителями арабских стран для обсуждения «общих интересов» – войны c Ираном.

В столице Польши Нетаньяху провел переговоры с главой МИД Омана Юсефом бен Алауи бен Абдаллой, передает ТАСС.

Нетаньяху заявил, что планирует встретиться с 60 главами МИД и «посланниками стран со всего мира». В сообщении на сайте премьера приводятся его слова о том, что это будет «открытая встреча с представителями ведущих арабских стран», на которой обсудят «общие интересы борьбы (combatting) с Ираном».

При этом первоначально в тексте были слова «war with Iran», то есть «война с Ираном» (скриншоты сохранились в Сети).

Telegram-канал «338» отмечает, что СМИ начали «затирать» видео, на котором Нетаньяху говорит о войне.

Видеозапись его заявления на иврите, видимо, и была исходным материалом для англоязычного пресс-релиза, передает РИА «Новости».

Напомним, Израиль заявил о готовности наращивать удары по Ирану в Сирии.