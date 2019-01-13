Израиль заявил о готовности наращивать удары по Ирану в Сирии

Ради предотвращения военного закрепления иранских сил на сирийской территории Израиль готов наращивать атаки на иранские объекты в соседней стране, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

«Израиль [в ночь на субботу] нанес удар по иранскому складу с оружием в международном аэропорту Дамаска, это отражает нашу решимость предотвратить военное закрепление Ирана в Сирии. При необходимости мы готовы интенсифицировать такие атаки», – приводит его слова ТАСС.

Ранее на еженедельном заседании израильского правительства Нетаньяху признал, что израильская авиация нанесла «за последние 36 часов» удары по иранским целям в международном аэропорту Дамаска.

Вооруженные силы Сирии сообщили об атаке израильской авиацией окрестностей Дамаска из пограничного с Ливаном района. Большинство воздушных целей противника было поражено, только одна из ракет попала в складское помещение возле аэропорта Дамаска.