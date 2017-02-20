Нетаньяху рассказал об ударах по Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что израильские ВВС атаковали цели в Сирии в течение последних 36 часов.

«За последние 36 часов ВВС Израиля нанесли удары по целям в Сирии», – передает его слова RT.

Он указал, что эти атаки указывают на решимость Израиля действовать в Сирии против Ирана.

Ранее ВС Сирии сообщили об атаке израильской авиацией окрестностей Дамаска из пограничного с Ливаном района. Большинство воздушных целей противника было поражено, только одна из ракет попала в складское помещение возле аэропорта Дамаска.

Позже Сирия пожаловалась на агрессию Израиля в ООН.