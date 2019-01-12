Сирийские системы ПВО отразили ракетный удар по Дамаску

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Сирии открыли огонь по воздушным целям, уничтожив несколько ракет противника над западными районами Дамаска, сообщил сирийский правительственный телеканал Surya TV.

По сведениям телеканала, сирийским зенитчикам удалось поразить несколько ракет над пригородом Меззе, где находится военный аэродром, а также над населенным пунктом Дждейде на шоссе Дамаск – Бейрут, передает ТАСС.

По поступающей информации, отражение ракетной атаки на Дамаск продолжается.

По данным телеканала Al Hadas, ракетные удары наносят израильские ВВС.

Напомним, в конце декабря минувшего года Россия обвинила Израиль в грубом нарушении суверенитета Сирии и положений резолюций СБ ООН, а также в создании прямой угрозы пассажирским самолетам.