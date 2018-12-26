МИД высказал претензии Израилю из-за ударов по Сирии

МИД России сообщил о том, что 6 самолетов F-16 ВВС Израиля нанесли удар по окрестностям Дамаска из воздушного пространства Ливана, при этом пострадали трое сирийских военнослужащих.

«Примечательно, что из запущенных израильтянами 16 управляемых авиационных бомб 14 были сбиты ПВО Сирии», – говорится на сайте ведомства.

Авиаудары наносились «под прикрытием гражданских самолетов», которые направлялись на посадку в аэропорты Дамаска и Бейрута, отмечается в сообщении МИД.

«У нас вызывает самую серьезную озабоченность как сам факт нанесения ударов, так и то, как они были произведены. Налицо грубое нарушение суверенитета Сирии и положений резолюций СБ ООН», – заключает ведомство.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что наносившие удары самолеты ВВС Израиля создали прямую угрозу двум гражданским бортам.

Напомним, в результате атаки Израиля в Сирии пострадали трое военных. При этом Израиль сообщал, что задействовал ПРО против зенитной ракеты из Сирии.