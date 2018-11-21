Стало известно о ракетной атаке и взрывах в Дамаске

Сирийские системы ПВО отразили атаку нескольких ракет в небе над провинцией Дамаск, сообщают СМИ.

В городе прогремели взрывы, источник пока не установлен, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ikhbariya.

Telegram-канал Directorate 4 со ссылкой на правительственные СМИ сообщает об уничтожении одной цели. В это же время в небе на юге Ливана замечен самолет ВВС Израиля.

Телеканал «Сурия» сообщает, что нападение произошло из воздушного пространства соседнего Ливана, а «Аль-Хадас» передает, что удары по иранским военным объектам и складам в южных и западных окрестностях Дамаска были нанесены израильскими ВВС, передает ТАСС.

Напомним, Дамаск часто подвергается ракетным ударам, но иногда сообщения об атаке оказываются ложными.