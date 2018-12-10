Сообщение об атаке на аэропорт Дамаска оказалось ложным

Новость, появившаяся в воскресенье в сирийских государственных СМИ, об отражении воздушной атаки на аэропорт Дамаска не соответствует действительности.

«Никакой атаки на аэропорт не было», – сообщил телеканалу Ikhbariya источник в воздушной гавани сирийской столицы. По его словам, самолеты осуществляют вылеты и прилеты в обычном режиме, передает РИА «Новости».

В свою очередь газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники сообщили, что израильская авиация нанесла удары по мишени на территории международного аэропорта в Дамаске. Отмечается, что целью стал некий груз, доставленный в Сирию на борту иранского самолета. Часть этого груза повреждена, передает «Интерфакс».

Израильские военные не выступали с официальными заявлениями.

В воскресенье сирийское государственное информационное агентство SANA, а также гостелеканалы Сирии Ikhbariya и Syria TV сообщили, что ПВО САР отразили атаку нескольких воздушных целей в небе над международным аэропортом Дамаска. Через некоторое время SANA удалило соответствующую новость.

На прошлой неделе южные пригороды Дамаска подверглись ракетным ударам. Сообщалось, что сирийскими ПВО были сбиты израильский военный самолет и четыре ракеты. Израиль опроверг эти утверждения. Позже в Сети появилось видео отражения ракетной атаки сирийской ПВО.