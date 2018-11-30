Израиль опроверг сообщения о потерянном в Сирии военном самолете

Пресс-служба Армии обороны Израиля опровергла сообщения о сбитом в Сирии военном самолете.

По версии Армии обороны Израиля, сообщения о сбитом над территорией Сирии израильском военном самолете являются ложными, передает ТАСС.

Между тем, в органах безопасности Сирии уверяют, что израильский военный самолет и четыре ракеты были сбиты сирийской ПВО к югу от Дамаска, над населенным пунктом аль-Кисва, передает РИА «Новости».

При этом в сирийских спецслужбах подчеркивают, что израильские ракеты не успели достигнуть целей.

Напомним, в четверг вечером южные пригороды Дамаска подверглись ракетным ударам.

Незадолго до этого самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Командования НАТО E-3A Sentry AWACS проводил разведку вдоль сирийского побережья.