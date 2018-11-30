Самолет ВМС США провел трехчасовую разведку вдоль российских баз в Сирии

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершил трехчасовой полет вдоль побережья Сирии, в районе российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ России в порту Тартус, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

За время трехчасового полета американский самолет-разведчик с бортовым номером 168764 несколько раз приближался к сирийскому берегу на расстояние около 32-34 км, то есть летел практически по кромке морской границы Сирии, передает «Интерфакс».

В это же время вблизи сирийского побережья, встав в круг, курсировал самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Командования НАТО E-3A Sentry AWACS с бортовым номером LX-N90450 и позывным NATO06.

Самолет помимо контроля за воздушным пространством способен также вести радиоэлектронную разведку на сотни километров вглубь территории противника.

Напомним, в среду Минобороны России предупредило, что боевики запрещенной террористической группировки «Исламское государство**» собираются провести против курдских сил в Сирии химическую атаку, чтобы спровоцировать удар США по сирийским войскам.

В четверг стало известно, что в организации провокации с химоружием в Идлибе боевикам помогли химики из Европы.