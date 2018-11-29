Химики из Европы помогли боевикам в организации провокации с химоружием в Идлибе

Боевики запрещенной в России террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» при поддержке арабоговорящих специалистов-химиков одной из стран Европы спланировали новую провокацию в Идлибе с использованием химоружия, предупредил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

По информации, полученной российским Центром по примирению враждующих сторон от источников в Идлибской зоне деэскалации, из населенных пунктов Джиср-Эш-Шугур, Кафер-Зайта и Серакаб в демилитаризованную зону боевиками группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам*» («Джабхат Ан-Нусра*») в сопровождении арабоговорящих специалистов-химиков одной из европейских стран были доставлены 60 емкостей с неизвестным высокотоксичным химикатом для подготовки очередной провокации с использованием отравляющих веществ, передает РИА «Новости».

«По имеющимся данным, целью готовящейся провокации с применением отравляющих веществ будут населенный преимущественно христианами город Махарда в провинции Хама и гуманитарный коридор в районе населенного пункта Абу-Эд-Духур в провинции Идлиб», – добавляют в Центре.

В четверг Россия, Иран и Турция по итогам встречи по вопросу сирийского урегулирования в Астане выразили беспокойство ситуацией в Идлибе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о химической атаке, которой в ночь на воскресенье подверглись жилые кварталы города Алеппо.