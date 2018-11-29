Россия, Иран и Турция выразили беспокойство ситуацией в Идлибе

Страны – гаранты Астанинского процесса выразили обеспокоенность нарушениями режима перемирия в сирийской провинции Идлиб, говорится в заявлении России, Ирана и Турции по итогам встречи по вопросу сирийского урегулирования в Астане.

Текст заявления зачитал министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов. Гаранты пообещали наращивать усилия по обеспечению соблюдения режима прекращения огня, в том числе путем улучшения работы совместного ирано-российско-турецкого координационного центра, передает ТАСС.

Накануне директор департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Казахстана Айдарбек Туматов сообщал, что на переговоры по Сирии в Астану прибыли все участники, в том числе представители сирийской вооруженной оппозиции.