Участники международной встречи по Сирии прибыли в Астану

Директор департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Казахстана Айдарбек Туматов сообщил, что на переговоры по Сирии в Астану прибыли все участники, в том числе представители сирийской вооруженной оппозиции.

По словам Туматова, в Астану прибыли все участники предстоящей 11-й международной встречи по Сирии, в том числе делегации стран-гарантов – России, Турции и Ирана, а также сирийская вооруженная оппозиция во главе с Ахмедом Тома, передает ТАСС.

Делегацию ООН возглавил спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Кроме того, во встрече примут участие «наблюдатели из Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста».

Руководитель пресс-службы МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил, что на встречу аккредитовано свыше 200 представителей СМИ.

Как ожидается, главными темами встречи станут развитие ситуации в районе Идлиба и формирование конституционной комиссии Сирии.

Среди других тем – укрепление доверия между правительством Сирии и вооруженной оппозицией, борьба с террористами, включая остатки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*», и возвращение сирийских беженцев в покинутые дома.

Напомним, Соединенные Штаты выступили против межсирийских переговоров в Астане. В ответ Москва обвинила ряд стран в попытках перечеркнуть все достижения астанинского процесса.