Москва обвинила ряд стран в попытках перечеркнуть результат переговоров в Астане

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что четыре западных и три арабских страны оказывают давление на спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуру с целью перечеркнуть все достижения астанинского процесса.

Глава российской дипломатии обратил внимание, что «к сожалению, так называемая малая группа по Сирии – 4 западных страны, 3 арабских – приняли заявление, которое требует немедленного начла работы конституционного комитета», передает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что «давление в этом направлении оказывается на Мистуру, которого пытаются заставить объявить, что комитет (...) будет в таком-то составе, это будет большой ошибкой».

Глава МИД России подчеркнул, что «это давление направлено на то, чтобы перечеркнуть все то, что было достигнуто в рамках астанинского процесса и попытаться опять вести дело к тому, чтобы не самим сирийцам решать, в какой стране они будут жить, а чтобы схему, согласованную внешними силами, навязывать в очередной раз этой многострадальной стране».

Глава российской дипломатии обратил внимание, что такие попытки ни разу не приносили стабильность в нормализации обстановки на Ближнем и Среднем Востоке.

В связи с этим Лавров отметил, что здесь очень важно «не пороть горячку, а подойти самым тщательным образом к той части комитета, которую будет представлять гражданское общество. «Эта часть должна быть приемлема и правительству, и оппозиции», – подчеркнул глава МИД России, добавив, что «здесь важнее качество состава конституционного комитета, а не некий искусственно придуманный срок».

Ранее главы МИД США, Великобритании, Франции, Германии, Египта, Саудовской Аравии и Иордании призвали де Мистуру как можно скорее созвать конституционный комитет для составления проекта конституции Сирии.

Более того, Госдеп пригрозил Дамаску «действительно жесткими» санкциями в случае отказа правительства Сирии от работы над проектом новой конституции страны.