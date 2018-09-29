Госдеп пригрозил Дамаску «действительно жесткими» санкциями

Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри пригрозил Дамаску «действительно жесткими» санкциями, подобными тем, которые действовали против Ирана до 2015 года.

Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии подчеркнул, что к жестким международным санкциям приведет отказ правительства Сирии от работы над проектом новой конституции страны, передает ТАСС.

«Даже если Совет Безопасности ООН не пропустит их [санкции], мы просто сделаем это через Европейский союз, через наших союзников в Азии, и мы позаботимся о том, чтобы жизнь для этого режима, и так находящегося на издыхании, была настолько невыносимой, насколько это возможно», – заявил Джеффри Reuters.

По словам спецпредставителя госсекретаря США по Сирии, после введения жестких санкций против Сирии Соединенные Штаты предоставят возможность России и Ирану самим разбираться с этим «бардаком», который, по мнению Джеффри, Москва и Тегеран якобы сами «устроили».

Напомним, в четверг главы МИД США, Великобритании, Франции, Германии, Египта, Саудовской Аравии и Иордании призвали спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуру как можно скорее созвать конституционный комитет для составления проекта конституции Сирии.

Ранее за ускорение усилий по запуску работы конституционного комитета в Сирии высказались главы МИД России, Ирана и Турции.