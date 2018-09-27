Главы МИД России, Ирана и Турции обсудили Сирию на полях ГА ООН

На полях ГА ООН состоялись переговоры глав МИД России, Ирана и Турции по проблеме сирийского урегулирования, сообщило российское ведомство.

Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу и Мохаммад Джавад Зариф высказались за ускорение усилий по запуску работы конституционного комитета в Сирии, передает ТАСС.

Они подтвердили нацеленность на скорейшее формирование комитета, передает РИА «Новости».

Участники встречи обсудили ситуацию в Идлибе и перспективы запуска политического процесса в Сирии.

МИД России заявил, что договоренности России и Турции по Идлибу позволяют защитить мирное население, продолжая борьбу с терроризмом.