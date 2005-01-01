Путин и Эрдоган прочертили в Идлибе новую «русско-турецкую границу»

Интрига с наступлением на Идлиб разрешилась неожиданным образом – наступления не будет. Такое обещание дала Турции Россия. Но пока неясно, что Россия получила взамен. То ли выигрыш будет финансовый – турецкий рынок откроется для российских товаров. То ли духовный – патриарх Варфоломей откажется от своих попыток отколоть украинскую церковь от РПЦ. Короче, меняем Идлиб на Константинополь?

Удалось продвинуться в решении острой проблемы, выйти на согласованные решения. Так вечером в понедельник президент России Владимир Путин оценил итоги прошедших в Сочи переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по ситуации в сирийском Идлибе. Пожалуй, главное из этих согласованных решений: Россия и Турция решили создать в провинции Идлиб демилитаризованную зону, по сути разделив там сферы своих интересов.

Это весьма важно, учитывая, что вокруг Идлиба все последние дни нарастало напряжение, со дня на день ожидали большого наступления на эту зону деэскалации, на «заповедник» уцелевших мятежников. При этом Россия в ежедневном режиме предоставляла все новые факты о том, что «Белые каски» готовят провокацию с химоружием в Идлибе.

Демилитаризованная зона, о которой договорились Путин и Эрдоган, должна пройти вдоль нынешней линии фронта, между мятежниками (многие из которых находятся под патронажем Турции) и правительственной армией. По решению двух президентов, зона разграничения появится к 15 октября. Глубина нейтральной территории – 15-20 километров. Ее патрулирование планируется возложить на российскую военную полицию и вооруженные силы Турции. О том, где именно пройдет эта новая «русско-турецкая граница», пока не сообщается. Эксперты полагают, что за основу будет взято шоссе из Алеппо в Латакию.

«К 10 октября по предложению президента Турции осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, танков, реактивных систем залпового огня, орудий и минометов всех оппозиционных группировок. Контроль в демилитаризованной зоне организовать подвижными патрульными группами турецких подразделений и подразделений российской военной полиции», – подчеркнул Путин.

Вскоре после завершения встречи двух президентов, глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил: наступление на Идлиб отменяется. Отметим, что еще накануне Минобороны обвиняло протурецких боевиков из Идлиба в обстрелах провинции Алеппо.

Но теперь, в рамках визита Эрдогана оборонные ведомства России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб. «В ближайшие часы мы согласуем с ними (турками) все позиции, которые изложены в этом документе», – приводит ТАСС слова Шойгу.

Характерно, что наряду с заявлениями по Идлибу, Путин сделал и чисто экономическое замечание, которое к войне в Сирии вроде бы не относится: «В свою очередь мы рассчитываем на создание благоприятных условий для продвижения на рынок Турции российской продукции».

«Конечно, расширение доступа российских товаров на турецкий рынок может быть частью сделки по Идлибу, – полагает директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. – Это правильная сделка. Мы не проводим военную операцию, в обмен на это дайте нам торговые уступки».

В беседе с газетой ВЗГЛЯД он допустил, что эта уступка может быть не единственной, на которую пошла Турция.

«Я бы считал правильным попросить турецкие власти воздействовать на константинопольского патриарха Варфоломея

по поводу автокефалии Украинской православной церкви, – сказал Багдасаров. – Варфоломей полностью находится под контролем турецких спецслужб и, конечно, они могут на него повлиять».

Если так, то в целом выгода для России сделки ясна. Осталось выяснить, будет ли договоренность функционировать на практике.

«Тот план, который подразумевается сейчас, предусматривает использование трассы М-5, соединяющей Алеппо с Латакией, о чем, собственно, Путин сказал – консенсусное патрулирование российской и турецкой полицией», – предположил в комментарии газете ВЗГЛЯД востоковед Антон Мардасов.

По его оценке, сейчас на линии соприкосновения в Идлибе войскам Асада противостоят в основном протурецкие силы, а не радикалы из «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) – созданного в феврале прошлого года движения, ядро которого составили террористы «Джебхат ан-Нусры». Именно ХТШ обозначена в качестве основного противника в этом районе. «Реализация договоренностей предусматривает, что будут отводиться вглубь в первую очередь протурецкие фракции», говорит Мардасов. По его мнению, промедление с этим отводом может создать напряженность, но и отвести их слишком быстро тоже нельзя.

«Сценарий, который сейчас озвучен, предусматривает подавление радикальных фракций внутри ХТШ, расформирование ряда отрядов этой группировки, составленных из сирийцев и их перевод в протурецкие фракции, – говорит Мардасов. – В принципе, это возможно осуществить. ХТШ очень сильно изменил идеологию, от радикализма отказался, и ряд ее фракций состоят из сирийцев, которые туда вступали не по идеологическим причинам».

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Эксперт прогнозирует, что демилитаризованная зона не будет функционировать беспроблемно. «Современное вооружение позволяет обстреливать демилитаризованную зону, ту же трассу М-5», – отмечает Мардасов.

Причем, не исключают эксперты, срывать соглашение могут пытаться не только радикалы, но и недовольнее силовики, подчиненные правительству Башара Асада. «Правительственные силы, в принципе, заинтересованы в каком-то медленном наступлении в Идлибе, если не в срочной перспективе, а в будущем», – считает Мардасов.

Отметим, что Дамаску действительно вряд ли выгодно замораживание статус-кво, сохранение «заповедника» в Идлибе.

При этом, отмечает Мардасов, сейчас наличие договоренности России и Турции все-таки временно устраивает Дамаск – как средство нажима, угроза на сирийских курдов с их сепаратистскими устремлениями. Курды боятся, что им придется воевать на два фронта: против Турции и против войск Башара Асада, полагает эксперт. Однако не факт, что терпение Дамаска продлится долго, замечает Мардасов.

Не случайно, по итогам встречи с Путиным турецкий президент не без гордости заметил: «Мы предотвратим гуманитарную трагедию, которая могла бы возникнуть в результате боевых действий». И тотчас перешел к теме охоты за курдами.

«В ходе этой встречи мы также пришли к мнению, что территория, которая контролируется террористами, не ограничивается только провинцией Идлиб», – добавил турецкий гость, добавив, что главную угрозу в Сирии представляют курдские отряды. «В первую очередь необходимо полностью уничтожить эту террористическую организацию», – потребовал он.

Как известно, под «террористическими группировками» в Сирии турецкий лидер подразумевает курдов из «Сил народной самообороны» (YPG) и партии «Демократический союз».

В целом договоренность Путина и Эрдогана, по мнению, экспертов, стоит приветствовать.

«Сохранение суннитского анклава в Идлибе, его постепенная интеграция, взаимодействие с силами режима – это самое грамотное решение», – уверен Мардасов. Ведь единственная альтернатива – масштабное кровопролитное наступление на провинцию. «Операция привела бы к большим разрушениям и жертвам, привела бы к слиянию радикальной и умеренной оппозиции Асаду, – считает эксперт. – Словом, это было бы очень затратным делом со всех точек зрения».