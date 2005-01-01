Путин и Эрдоган прочертили в Идлибе новую «русско-турецкую границу»

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17 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 23:42  |  vz.ru
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Россия хуже США защищена от атаки на энергосистему

Могут ли русские хакеры устроить Америке блэкаут?Фото: Mike Cassese/Reuters
Прибывший в Москву министр энергетики США Рик Перри обвинил «русских хакеров» в новом преступлении – на сей раз во взломе американской сети энергоснабжения. Как всегда, «есть четкие свидетельства, это не подлежит сомнению и совершенно неприемлемо». Действительно ли можно, сидя в России, нажатием клавиши погрузить Америку во мглу? Страшна ли атака в обратную сторону? Подробности...
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Российский ВПК поменял украинскую зависимость на другую

Отсутствие украинских моторов поставило под угрозу поставки российских фрегатов ИндииФото: Сергея Смольского/ТАСС
Правительство заявило о достижении исторической вехи: отечественная оборонка смогла полностью отказаться от комплектующих, произведенных на Украине. С одной стороны, это действительно серьезное достижение. Но если разобраться подробнее, несложно заметить, что найденное решение таит в себе ряд подводных камней. Подробности...
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Из ЕС идет смертельная угроза мемам, «фотожабам» и свободе интернета

Уже в следующем году европейские пользователи интернета могут столкнуться с серьезными ограничениямиФото: Зураб Джавахадзе/ТАСС
Евросоюз готовится шокировать мир законом, вводящим жесткую фильтрацию всего, что попадает в интернет. Под угрозой свободное распространение информации, карикатуры и мемы, научный и культурный обмен. Эта «цензура роботов» заставляет вновь вспомнить о предложениях по переводу российского сегмента интернета на «китайский путь развития». Подробности...
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Рекорд очередных «друзей Путина» шокировал европейских либералов

Королевство Карлсона, хюгге и фрикаделек постепенно превращается в рекордсмена по убийствам и изнасилованиямФото: TT News Agency
В воскресенье в Швеции подвели окончательные итоги парламентских выборов. Как и ожидалось, партия евроскептиков «Демократы Швеции» добилась рекордных результатов, хотя на протяжении всей кампании ее пытались шельмовать «сговором с Путиным». Но секрет этого успеха не в протестах против политики ЕС и НАТО, а в том, что страну Карлсона захлестнула волна преступности. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Новое поколение управленцев: заниматься делом, а не интригами

Андрей Колесник, Председатель Совета директоров Калининградского морского торгового порта, депутат Государственной думы VI созыва, депутат Калининградской областной думы
В современной России появляется новое поколение руководителей, незнакомых с дурной стороной советской традиции. И власть для них не имеет значения сама по себе. Большие полномочия для руководителей нового поколения – лишь инструмент, нужный для достижения результата. Подробности...
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«Запретите правый руль – и получите Дальневосточную республику»

Василий Авченко, писатель и журналист
Праворульный автомобиль на Дальнем Востоке 1990-х – депрессивном и мрачном – был понятием метафизическим. Оставшиеся без работы офицеры, рыбаки, ученые стремительно переквалифицировались в коммерсантов. А в «еретической» баранке справа дальневосточники увидели символ свободы. Подробности...
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Ближний Восток 40 лет ждет нового прорыва дипломатии

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Одной из первостепенных задач российской ближневосточной политики состоит в обосновании тезиса о том, что «пересидеть» не удастся. В этом смысле пример Кэмп-Дэвида является положительным, по крайней мере в одном отношении. Подробности...
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      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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      День города в Москве превратился в большой фестиваль

      Москвичи и гости столицы в субботу начали отмечать 871-летие столицы. Тысячи людей приняли участие в праздничных гуляниях, которые продлятся два дня. День города совпал с открытием театрального сезона, что отразилось на тематике многих мероприятий
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        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

        Спровоцирует ли провозглашение автокефалии новый виток гражданского противостояния на Украине?
        • Разразится религиозная война

        • Будут акции протеста, но без столкновений

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          Путин и Эрдоган прочертили в Идлибе новую «русско-турецкую границу»

          Недобитые боевики «Ан-Нусры» в Идлибе должны быть отсортированы от умеренных мятежников. После чего добиты   17 сентября 2018, 23:00
          Фото: Khalil Ashawi/Reuters
          Текст: Олег Москвин,
          Юрий Зайнашев

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          Интрига с наступлением на Идлиб разрешилась неожиданным образом – наступления не будет. Такое обещание дала Турции Россия. Но пока неясно, что Россия получила взамен. То ли выигрыш будет финансовый – турецкий рынок откроется для российских товаров. То ли духовный – патриарх Варфоломей откажется от своих попыток отколоть украинскую церковь от РПЦ. Короче, меняем Идлиб на Константинополь?

          Удалось продвинуться в решении острой проблемы, выйти на согласованные решения. Так вечером в понедельник президент России Владимир Путин оценил итоги прошедших в Сочи переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по ситуации в сирийском Идлибе.  Пожалуй, главное из этих согласованных решений: Россия и Турция решили создать в провинции Идлиб демилитаризованную зону, по сути разделив там сферы своих интересов.

          Это весьма важно, учитывая, что вокруг Идлиба все последние дни нарастало напряжение, со дня на день ожидали большого наступления на эту зону деэскалации, на «заповедник» уцелевших мятежников. При этом Россия в ежедневном режиме предоставляла все новые факты о том, что «Белые каски» готовят провокацию с химоружием в Идлибе.

          Демилитаризованная зона, о которой договорились Путин и Эрдоган, должна пройти вдоль нынешней линии фронта, между мятежниками (многие из которых находятся под патронажем Турции) и правительственной армией. По решению двух президентов, зона разграничения появится к 15 октября. Глубина нейтральной территории – 15-20 километров. Ее патрулирование планируется возложить на российскую военную полицию и вооруженные силы Турции. О том, где именно пройдет эта новая «русско-турецкая граница», пока не сообщается.  Эксперты полагают, что за основу будет взято шоссе из Алеппо в Латакию.

          «К 10 октября по предложению президента Турции осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, танков, реактивных систем залпового огня, орудий и минометов всех оппозиционных группировок. Контроль в демилитаризованной зоне организовать подвижными патрульными группами турецких подразделений и подразделений российской военной полиции», – подчеркнул Путин.

          Вскоре после завершения встречи двух президентов, глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил: наступление на Идлиб отменяется. Отметим, что еще накануне Минобороны обвиняло протурецких боевиков из Идлиба в обстрелах провинции Алеппо.

          Но теперь, в рамках визита Эрдогана оборонные ведомства России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб. «В ближайшие часы мы согласуем с ними (турками) все позиции, которые изложены в этом документе», – приводит ТАСС слова Шойгу.

          Характерно, что наряду с заявлениями по Идлибу, Путин сделал и чисто экономическое замечание, которое к войне в Сирии вроде бы не относится: «В свою очередь мы рассчитываем на создание благоприятных условий для продвижения на рынок Турции российской продукции».

          «Конечно, расширение доступа российских товаров на турецкий рынок может быть частью сделки по Идлибу, – полагает директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров. – Это правильная сделка. Мы не проводим военную операцию, в обмен на это дайте нам торговые уступки».

          В беседе с газетой ВЗГЛЯД он допустил, что эта уступка может быть не единственной, на которую пошла Турция.

          «Я бы считал правильным попросить турецкие власти воздействовать на константинопольского патриарха Варфоломея

          по поводу автокефалии Украинской православной церкви, – сказал Багдасаров. – Варфоломей полностью находится под контролем турецких спецслужб и, конечно, они могут на него повлиять».

          Если так, то в целом выгода для России сделки ясна. Осталось выяснить, будет ли договоренность функционировать на практике.

          «Тот план, который подразумевается сейчас, предусматривает использование трассы М-5, соединяющей Алеппо с Латакией, о чем, собственно, Путин сказал – консенсусное патрулирование российской и турецкой полицией», – предположил в комментарии газете ВЗГЛЯД востоковед Антон Мардасов.

          По его оценке, сейчас на линии соприкосновения в Идлибе войскам Асада противостоят в основном протурецкие силы, а не радикалы из «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ) – созданного в феврале прошлого года движения, ядро которого составили террористы «Джебхат ан-Нусры». Именно ХТШ обозначена в качестве основного противника в этом районе. «Реализация договоренностей предусматривает, что будут отводиться вглубь в первую очередь протурецкие фракции»,  говорит Мардасов. По его мнению, промедление с этим отводом может создать напряженность, но и отвести их слишком быстро тоже нельзя.

          «Сценарий, который сейчас озвучен, предусматривает подавление радикальных фракций внутри ХТШ, расформирование ряда отрядов этой группировки, составленных из сирийцев и их перевод в протурецкие фракции, – говорит Мардасов. – В принципе, это возможно осуществить. ХТШ очень сильно изменил идеологию, от радикализма отказался, и ряд ее фракций состоят из сирийцев, которые туда вступали не по идеологическим причинам».

          Эксперт прогнозирует, что демилитаризованная зона не будет функционировать беспроблемно. «Современное вооружение позволяет обстреливать демилитаризованную зону, ту же трассу М-5», – отмечает Мардасов.

          Причем, не исключают эксперты,  срывать соглашение могут пытаться не только радикалы, но и недовольнее силовики, подчиненные правительству Башара Асада. «Правительственные силы, в принципе, заинтересованы в каком-то медленном наступлении в Идлибе, если не в срочной перспективе, а в будущем», – считает Мардасов.

          Отметим, что Дамаску действительно вряд ли выгодно замораживание статус-кво, сохранение «заповедника» в Идлибе.

          При этом, отмечает Мардасов, сейчас наличие договоренности России  и Турции все-таки временно устраивает Дамаск – как средство нажима, угроза на сирийских курдов с их сепаратистскими устремлениями. Курды боятся, что им придется воевать на два фронта: против Турции и против войск Башара Асада, полагает эксперт.  Однако не факт, что терпение Дамаска продлится долго, замечает Мардасов.

          Не случайно, по итогам встречи с Путиным турецкий президент не без гордости заметил: «Мы предотвратим гуманитарную трагедию, которая могла бы возникнуть в результате боевых действий». И тотчас перешел к теме охоты за курдами.  

          «В ходе этой встречи мы также пришли к мнению, что территория, которая контролируется террористами,  не ограничивается только провинцией Идлиб», –  добавил турецкий гость, добавив, что главную угрозу в Сирии представляют курдские отряды. «В первую очередь необходимо полностью уничтожить эту террористическую организацию», – потребовал он.

          Как известно, под «террористическими группировками» в Сирии турецкий лидер подразумевает курдов из «Сил народной самообороны» (YPG) и партии «Демократический союз».

          В целом договоренность Путина и Эрдогана, по мнению, экспертов, стоит приветствовать.

          «Сохранение суннитского анклава в Идлибе, его постепенная интеграция, взаимодействие с силами режима – это самое грамотное решение», – уверен Мардасов. Ведь единственная альтернатива – масштабное кровопролитное наступление на провинцию. «Операция привела бы к большим разрушениям и жертвам, привела бы к слиянию радикальной и умеренной оппозиции Асаду, – считает эксперт. – Словом, это было бы очень затратным делом со всех точек зрения».


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