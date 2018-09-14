Лавров рассказал о зарубежной «подпитке» боевиков в Идлибе

Находящиеся в Идлибе террористы не желают заключать перемирие и не прекращают боевые действия, используя зарубежную помощь, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на пленарном заседании Германо-российского форума.

Лавров подчеркнул, что находящиеся в Идлибе боевики – это не люди, засевшие в крепости и желающие заключить перемирие. «Они оттуда активно осуществляют боевые действия, используя ту подпитку, которую получают каким-то образом из-за рубежа», – приводит его слова ТАСС.

Министр пообещал, что Россия будет учитывать в полной мере интересы гражданского населения в Идлибе. Он сообщил, что в настоящее время предпринимаются усилия по организации локальных договоренностей о заключении мира с находящимися в Идлибе группами, а также создается гуманитарный коридор для желающих выйти, как это делалось на юге Сирии, в Хомсе и в Восточной Гуте.

По словам Лаврова, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече 17 сентября в Сочи рассмотрят ситуацию в Идлибе. Он напомнил, что этот вопрос обсуждался на тегеранском саммите 7 сентября, а сейчас идет диалог по линии военных и дипломатов.

Лавров подчеркнул, что заявления о наступлении сирийской армии на Идлиб не соответствуют действительности. Он пояснил, что и сирийские, и российские войска только реагируют на вылазки боевиков из зоны Идлиба, передает РИА «Новости».

Министр заметил, что Россия в ежедневном режиме предоставляет факты о том, что «Белые каски» готовят провокацию с химоружием в сирийском Идлибе. В то же время он указал, что нет ни единого факта, подтверждающего готовность Дамаска к применению химоружия.

«Когда заявляют, что вот-вот будет сирийским правительством применено химическое оружие и уж тогда Франция, Великобритания и США нанесут сокрушительный удар по «режиму», как они его называют, это по сути дела приглашение экстремистам создать очередную постановку, как это они сделали в Восточной Гуте», – сказал Лавров.

Ранее в пятницу президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России итоги своих международных контактов во время Восточного экономического форума, а также ситуацию в сирийской провинции Идлиб.