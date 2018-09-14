Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Идлибе

Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России итоги своих международных контактов во время Восточного экономического форума, а также ситуацию в сирийской провинции Идлиб, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«По результатам рабочих мероприятий Путина во Владивостоке также обсуждались вопросы развития Дальнего Востока, исходя из главного ориентира – повышенных темпов социально-экономического развития этого региона», – приводит его слова РИА «Новости».

Глава государства также выразил обеспокоенность в связи с высокой концентрацией террористов в Идлибе и их дестабилизирующей активностью, сообщил Песков.

На заседании Совбеза обсуждались и актуальные вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня. Песков добавил, что Путин и другие члены Совета безопасности поздравили премьер-министра Дмитрия Медведева с днем рождения.

Помимо президента и премьера в совещании принимали участие спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза России Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, глава МВД Владимир Колокольцев, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Накануне официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщала, что боевики в сирийской провинции Идлиб готовятся к долгосрочной обороне и наступлению на Алеппо и Хаму.