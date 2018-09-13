Боевики в Идлибе приготовились к наступлению на Алеппо

Боевики в сирийской провинции Идлиб готовятся к долгосрочной обороне и наступлению на Алеппо и Хаму, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Захарова рассказала, что боевики проводят мероприятия по централизации управления и подготовке к долгосрочной обороне, устраняют лидеров оппозиционных формирований. Кроме того, продолжила официальный представитель МИД, они отрабатывают варианты наступательных действий в направлении городов Алеппо и Хама, передает РИА «Новости».

По ее словам, напряженность в сирийской провинции Идлиб нарастает из-за высокой концентрации там боевиков.

Захарова также заявила, что, несмотря на раскрытие планов боевиков и «Белых касок» провести провокацию с химоружием в Идлибе, подготовка к постановочной акции продолжается.

Ранее в четверг правительственная армия Сирии атаковала террористов, нападавших на мирных жителей на юге провинции Идлиб.