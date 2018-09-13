Появились данные об артиллерийской атаке армии Сирии в Идлибе

Правительственная армия Сирии атаковала террористов, нападавших на мирных жителей на юге провинции Идлиб, сообщают источники.

«Армия нанесла артиллерийские удары по центрам скопления и укрытиям террористов, которые нападали на невинных мирных жителей», – сказал военный источник, передает РИА «Новости».

В понедельник вооруженные бандформирования обстреляли из РСЗО БМ-21 «Град» военный аэродром в сирийской Хаме. До этого террористы обстреляли из установок «Град» христианский город Мухарде на севере провинции Хама, погибли 10 мирных жителей.