В результате обстрела в Сирии поврежден боевой самолет

Вооруженные бандформирования обстреляли из РСЗО БМ-21 «Град» военный аэродром в сирийской Хаме.

«Два реактивных 122 мм снаряда разорвались на территории военного аэродрома в Хама. Обошлось без жертв», – сообщил сирийский военный источник, передает РИА «Новости».

По его словам, в итоге незначительные повреждения получил один из боевых самолетов.

Российские и сирийские военные самолеты возобновили интенсивные удары по провинциям Идлиб и Хама в воскресенье. В пятницу террористы обстреляли из установок «Град» христианский город Мухарде на севере провинции Хама, погибли 10 мирных жителей.