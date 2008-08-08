Появились сообщения о новых ударах авиации России и Сирии по Идлибу

Российские и сирийские военные самолеты возобновили интенсивные удары по провинциям Идлиб и Хама в воскресенье, 9 сентября; Дамаск активизировал наступление на последний крупный опорный пункт боевиков после саммита Россия – Иран – Турция, пишет Reuters.

Со ссылкой на местных жителей и спасателей Reuters сообщает, что сирийские вертолеты якобы сбрасывают бочковые бомбы, заполненные взрывчатыми веществами и осколками, на деревни Аль-Хабит и Абдин на юге провинции Идлиб и ряд других поселений в этом районе.

Напомним, Дамаск категорически отвергает обвинения в применении бочковых бомб.

Российские самолеты, по сведениям Reuters, в ходе ряда рейдов нанесли удары по городам Эль-Латамна и Кафр-Зейта на севере провинции Хама.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно анализировала результаты тегеранской встречи «большой ближневосточной тройки» в составе России, Турции и Ирана, на которой обсуждалось сирийское урегулирование и в первую очередь ситуация в провинции Идлиб.