Эрдоган сказал решающее слово по поводу наступления на Идлиб

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7 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 22:47  |  vz.ru
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Газпром теряет позиции из-за своего масштаба

Чтобы нравиться рынку, не обязательно быть самым большим и сильнымФото: Александр Гальперин/РИА «Новости»
Едва ли не самая знаковая для России компания – Газпром – впервые уступила первое место по рыночной капитализации своему российскому конкуренту. Монополиста обошла частная компания «Новатэк», масштаб которой куда скромней. Почему же государственный гигант проиграл эту битву – и сможет ли он вернуть свои позиции? Подробности...
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У России и Сирии может появиться неожиданный союзник

С тем, что в Идлибе не должно остаться террористов, стали соглашаться и на ЗападеФото: Sergei Grits/AP/ТАСС
По мере приближения операции по освобождению сирийского Идлиба начинает меняться риторика западных лидеров. Осуждающие и воинственные заявления все чаще сменяются более сдержанными комментариями даже со стороны Госдепа США. Но даже на этом фоне сюрпризом выглядит открытая поддержка контртеррористических действий России и Сирии из Европы. Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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Христианство в США приняло пугающие формы

Несмотря на видимый упадок христианской веры, поколениями передающаяся религиозность не может просто «уйти в песок»Фото: Eduardo Munoz/Reuters
«Культурная война» проиграна, белые христиане вымирают, число прихожан неуклонно падает. Таковы современные реалии США, некогда наиболее религиозной страны западного мира. Неудивительно, что практикующие протестанты и католики готовятся к переходу на катакомбное положение. На смену их вере уже идет во многом похожая, но довольно жуткая идеология новой американской жизни. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Почему народ не тот

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Концепций нравственного и патриотического воспитания россиян порождено столько, что складывается впечатление, будто мы имеем дело не с «великим народом-богоносцем», а с австралийской бандой каторжников. Подробности...

Многоходовка «скрипалиного балета» еще только разыгрывается

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Фактически, по мнению госпожи Мэй, сотрудники ГРУ – законченные идиоты и дилетанты и ничему вообще не учились... Еще более глупо смотрятся «предполагаемые» разработчики операции. Подробности...
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Военные относились к Хрущеву с презрением

Борис Ковалев , ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доктор исторических наук, профессор
Хрущев был для меня не «первым секретарем ЦК КПСС», а героем анекдотов, где присутствовали кукуруза, «кузькина мать» и пресловутый ботинок. Но на моих родственниках Никита Сергеевич успел отыграться по полной. Подробности...
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          Эрдоган сказал решающее слово по поводу наступления на Идлиб

          В Тегеране прошел уже третий саммит президентов России, Ирана и Турции   7 сентября 2018, 22:01
          Фото: Михаил Метцель/ТАСС
          Текст: Петр Акопов

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          Тегеранская встреча в верхах стала уже третьим совещанием «большой ближневосточной тройки» в составе России, Турции и Ирана. Обсуждали сирийское урегулирование и в первую очередь провинцию Идлиб, которую уже бомбит Россия и которую готовится взять под контроль Асад. Судя по всему, Путин, Роухани и Эрдоган смогли найти компромисс. В чем именно он заключается?

          С тех пор как менее 10 месяцев назад, в ноябре прошлого года, в Сочи впервые встретились руководители России, Турции и Ирана, проходит уже третий подобный саммит. Тегеран-18, конечно, нельзя сравнивать с Тегераном-43 по степени важности принимаемых там решений, но и сводить все его значение к одной лишь сирийской теме было бы категорически неправильно. В ходе тегеранских встреч в двухстороннем формате обсуждались самые разные вопросы. От турецко-американских противоречий до давления США на Иран и способов противодействия этому.

          Хотя понятно, что сама тройка возникла для урегулирования сирийского конфликта и именно сирийскому вопросу были посвящены трехсторонние тегеранские переговоры.

          За время существования «тройственного альянса» ситуация в Сирии существенно изменилась. Асад вернул себе контроль над большей частью территории страны, и теперь все антиасадовские вооруженные формирования собраны в одной провинции, в Идлибе. Несколько десятков тысяч – немалая сила, но все понимают, что они обречены. Или на гибель в боях с сирийской армией, или на разоружение, или на отъезд – в этот раз уже за пределы Сирии (естественно, без оружия).

          Учитывая, что Идлиб относится к сфере жизненных интересов Турции, Россия и Иран будут учитывать ее озабоченность и согласятся с тем, что какая-то часть вооруженной оппозиции (наименее радикальная) на какое-то время сохранит свои позиции – под присмотром и зонтиком Анкары. Но другим предстоит определиться, что они выбирают – мир или войну, в которой они обречены на поражение. При этом именно «тройка» будет определять скорость движения Идлиба (а значит, и всей Сирии) к миру – так, чтобы это не ущемляло интересы ни одного из ее участников.

          А остальные державы уже утратили возможность влиять на ситуацию в Сирии

          – включая даже США, которые еще делают вид, что от них что-то зависит. Накануне тегеранского саммита в Вашингтоне заявили, что будут очень рассержены в случае начала кровопролития в Идлибе, а также отказываются от планов вывода до конца года своих 2200 солдат с востока Сирии. Собранный в Средиземном море американский флот, конечно, может в случае начала операции в Идлибе ударить по сирийской армии под предлогом применения в Сирии химического оружия.

          Но этот удар ничего не изменит – и даже не замедлит сам процесс решения идлибской проблемы. Которое сейчас полностью зависит от позиции «тройки» – и, судя по итогам встречи в Тегеране, три президента решили попросить Дамаск повременить с началом наступления. Решено предоставить дополнительное время на размежевание между теми в Идлибе, кто готов принять неизбежное, и теми, кто еще хочет повоевать.

          Три страны призвали идлибских сидельцев к разоружению. Как сказал Хасан Роухани, Турция, Россия и Иран требуют от боевиков в Идлибе, чтобы они сложили оружие и мирным путем добивались своих политических целей, если таковые у них имеются. Владимир Путин назвал главной задачей на данном этапе изгнание боевиков из Идлиба, «где их присутствие несет прямую угрозу безопасности сирийских граждан и жителей всего региона». При этом российский президент уточнил, что попытки вывести из-под удара террористов под предлогом защиты гражданского населения являются недопустимыми и Идлиб в конце концов должен перейти под контроль Дамаска:

          «Законное сирийское правительство имеет право поставить под свой контроль всю территорию страны».

          Турция не против разоружения части боевиков. Но она не хочет масштабных боев в Идлибе, понимая, что это приведет к новому потоку беженцев на ее территорию. Не хочет Анкара и терять контроль над частью провинции, которая примыкает к ее территории и к землям сирийских курдов (их она рассматривает как угрозу своей безопасности). Поэтому Эрдоган и говорит:

          «Население Идлиба серьезно страдает, бомбежка представляет угрозу для них. Я имею в виду гражданское население. Потому что начинается здесь волна миграции. В конце концов, население устремило взгляды на нашу границу, они могут вновь подойти к ней. С одной стороны, перемирие, а с другой – меры, которые должны применить в отношении террористов».

          Эрдоган предлагал внести в текст совместного итогового заявления формулировку о перемирии в Идлибе – и эта позиция была принята двумя его собеседниками.

          «Я считаю, что президент Турции в целом прав, это было бы хорошо. Но мы же за них не можем сказать, тем более не можем сказать за террористов «Джебхат ан-Нусры» и ИГИЛ*, что они прекратят стрелять или прекратят использовать беспилотные летательные аппараты с бомбами», – заявил Путин. Президент явно намекает на регулярные атаки на российскую авиабазу Хмеймим.

          После чего Эрдоган уточнил, что призыв разоружиться касается не только «Джебхат ан-Нусры», но и всех группировок.

          «Я тоже поддерживаю, да, я согласен с президентом Эрдоганом», – отреагировал на это Путин.

          Иначе говоря, отдельным идлибским группировкам предоставлена некоторая отсрочка

          – за время которой турки «повлияют» на близкие или прислушивающиеся к ним отряды. Параллельно через какое-то время можно ожидать операций сирийской армии против той же «Джебхат ан-Нусры» (в тех районах, которые не представляются туркам принципиально важными).

          Таким образом, уже к следующей встрече трех лидеров – а она пройдет в Москве где-то в начале следующего года – ситуация с разграничением непримиримых и готовых к разоружению в Идлибе должна определиться. Часть провинции к этому времени уже будет возвращена под контроль сирийских властей. Параллельно будет усиливаться процесс возвращения беженцев в разные уже мирные регионы Сирии – и к концу зимы на встрече в Москве можно ожидать окончательные решения по разграничению и умиротворению Идлиба.

          И тогда следующий год станет годом реального внутрисирийского урегулирования и перехода к восстановлению разрушенной войной Сирии.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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