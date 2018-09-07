Иран по ошибке показал трансляцию закрытой встречи Путина, Эрдогана и Роухани

Закрытая часть саммита президентов России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани по урегулированию в Сирии по ошибке оказалась доступна журналистам.

«По программе ожидалось, что после открытия саммита лидеры сделают вступительные заявления для прессы, после чего дискуссия продлится в закрытом режиме. Но случилось нечто непредвиденное и для подобных мероприятий совершенно удивительное: иранская сторона, скорее всего из-за отсутствия опыта, обеспечила полную трансляцию всего заседания в пресс-центр», – пишет «Московский комсомолец».

Журналисты наблюдали, как лидеры трех стран принимают компромиссное решение по Идлибу.

Отмечается, что Эрдоган уговаривал Путина и Роухани не торопиться с наступлением. «Любое нападение приведет к катастрофе. Там 3,5 млн гражданского населения, и все они побегут к нам», – заявил в ходе встречи турецкий лидер.

Эрдоган предложил альтернативу военной операции – удаление боевиков, сложивших оружие, в другие районы Сирии. По его мнению, Идлиб нужно передать умеренной оппозиции, подконтрольной Турции. Президент отметил, что при таком раскладе Анкара готова гарантировать безопасность российских объектов в Сирии.

«Предлагаю внести в декларацию нашего саммита пункт о перемирии», – призвал Эрдоган.

Путин не согласился с турецким лидером. «Среди нас нет представителей вооруженной оппозиции. Как мы можем сказать за них, что они перестанут стрелять или запускать беспилотники с бомбами? В тексте декларации использованы более обтекаемые формулировки, но зато они более реалистичные», – заметил российский президент.

Стороны согласовали лишь призыв к разоружению боевиков. Роухани объявил, что Россия, Турция и Иран требуют от боевиков в Идлибе, чтобы они сложили оружие и мирным путем добивались своих политических целей. Путин подчеркнул, что законное сирийское правительство «имеет право поставить под свой контроль всю территорию страны».

Ранее в пятницу Путин заявил, что главной задачей в Сирии сейчас является изгнание боевиков из провинции Идлиб. По итогам встречи Эрдоган говорил, что ситуация в Идлибе подошла к точке риска, и предложил предпринять меры в отношении засевших там террористов.

Напомним, президент Владимир Путин находится в Тегеране, где проходит третий саммит с президентами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани по урегулированию в Сирии.