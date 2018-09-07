Президент Владимир Путин прибыл в Тегеран, где вместе с президентами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани примет участие в третьем саммите по урегулированию в Сирии.

В ходе встречи президенты трех стран уделят внимание ситуации вдоль зоны деэскалации в провинции Идлиб, а также проблеме ожидаемых провокаций по инсценировке применения Дамаском химического оружия, передает ТАСС.

Саммит 7 сентября начнется со вступительных заявлений трех президентов в присутствии прессы, затем дискуссия продолжится в закрытом режиме. По итогам Путин, Роухани и Эрдоган примут совместное заявление, а также выступят перед представителями прессы со своими оценками состоявшегося обсуждения.

Ожидается, что стороны обсудят продвижение межсирийского диалога на основе резолюции 2254 Совбеза ООН и «усилия по выполнению решений состоявшегося в Сочи Конгресса сирийского национального диалога», в том числе запуск работы конституционного комитета в Женеве. Представитель Кремля также отметил, что в повестке саммита значатся «вопросы восстановления мирной жизни в Сирии, вопросы гуманитарного содействия этой стране».

Тегеран станет также площадкой для двусторонних переговоров. После трехстороннего саммита глава российского государства проведет отдельные встречи с Эрдоганом, Роухани и духовным лидером ИРИ аятоллой Хаменеи.