Путин назвал «главную на данный момент» задачу в Сирии

Главной задачей в Сирии сейчас является изгнание боевиков из провинции Идлиб, заявил президент России Владимир Путин.

Об этом Путин сказал по завершении трехстороннего саммита по урегулированию в Сирии, который проходит в Тегеране, передает ТАСС.

Также он заявил, что Россия располагает неопровержимыми доказательствами того, что боевики в Сирии готовят провокации с использованием химического оружия.

Безусловным приоритетом остается окончательная ликвидация терроризма в Сирии, передает РИА «Новости» слова Путина.

Также президент отметил, что для тех, кто в Идлибе готов к диалогу, предусматриваются возможности замирения.

Он назвал недопустимой ситуацию, когда под предлогом защиты населения хотят вывести из-под удара террористов и нанести ущерб сирийским войскам.

Президент выразил надежду, что боевикам хватит здравого ума, чтобы прекратить сопротивление и сложить оружие.

Выступая на открытии саммита, Путин заявлял, что террористы в Идлибе готовят провокации химоружием и призывал ускорить работу по формированию конституционного комитета по Сирии.

По итогам встречи Эрдоган говорил, что ситуация в Идлибе подошла к точке риска, и предложил предпринять меры в отношении засевших там террористов.

Напомним, президент Владимир Путин находится в Тегеране, где проходит третий саммит с президентами Турции и Ирана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Хасаном Роухани по урегулированию в Сирии.