Путин призвал ускорить формирование конституционного комитета по Сирии

Президент России Владимир Путин призвал ускорить работу по формированию конституционного комитета по Сирии.

«Мне думается, что эта работа (по формированию конституционного комитета) должна быть ускорена и нужно как можно быстрее перейти к содержательной работе по политическому урегулированию», – отметил российский лидер.

Кроме того, он призвал усилить координацию с Ираном и Турцией по линии спецслужб и военных по ситуации в Сирии, передает ТАСС.

Ранее в пятницу Путин, выступая на открытии саммита России, Турции и Ирана в Тегеране, заявил, что террористы в сирийской провинции Идлиб осуществляют и готовят провокации, в том числе с химоружием.

В пятницу в Тегеране проходит третий саммит по урегулированию в Сирии. Участие в нем принимают президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани.