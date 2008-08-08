Путин заявил о подготовке террористами провокации в Идлибе

Президент Владимир Путин, выступая на открытии саммита России, Турции и Ирана в Тегеране, заявил, что террористы в сирийской провинции Идлиб осуществляют и готовят провокации, в том числе с химоружием.

«Оставшиеся группировки экстремистов (в Сирии) в настоящее время сосредоточены в зоне деэскалации в провинции Идлиб. Террористы предпринимают попытки сорвать режим прекращения огня, более того, осуществляют и готовят различного рода провокации, в том числе с использованием химического оружия», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что у России есть видимые доказательства подготовки террористами провокации с использованием химического оружия в Сирии.

Президент также отметил, что «было бы полезно придать нашим совместным усилиям на гуманитарном направлении системный характер, с тем чтобы помочь поднять Сирию из руин, восстановить ее промышленность, сельское хозяйство, инфраструктуру, тем самым обеспечить массовое возвращение сирийцев домой».

По словам российского лидера, в арабской республике созданы все возможности для того, чтобы сирийцы самостоятельно занялись решением своей дальнейшей судьбы.

«Отмечу, что решение двух предыдущих саммитов государств-гарантов астанинского процесса успешно реализуются. Достигнут существенный прогресс в деле обеспечения долгосрочной нормализации в Сирии», – сказал Путин.

В пятницу в Тегеране проходит третий саммит по урегулированию в Сирии. Участие в нем принимают президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани.