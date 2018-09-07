Захарова заявила о доказательствах подготовки террористами химатаки в Сирии

У России есть видимые доказательства подготовки террористами провокации с использованием химического оружия в Сирии, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Захарова подчеркнула, что Россия не просто говорила о готовящейся провокации, а предоставила фактический материал. «Если есть фактический материал у американской стороны, который их тревожит, они могут их нам направить, например, по двусторонним каналам», – приводит ее слова РИА «Новости».

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что «борьбу с террористами в Сирии никто не отменял», это является «наиглавнейшей задачей».

Захарова также призвала уточнить, имелось в виду в сообщениях об обращении США к России о разрешении «работать» в сирийском Идлибе.

Напомним, ранее Reuters со ссылкой на спецпредставителя госсекретаря США по сирийскому диалогу Джима Джеффри сообщило, что США неоднократно просили у России разрешения «работать» в сирийской провинции Идлиб для уничтожения последних оплотов террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России) и других экстремистов.

Захарова отметила, что заявление Джеффри «вызвало больше вопросов». «Учитывая, что оно было сделано публично, так же публично мы бы хотели уточнить, о чем идет речь, что господин Джеффри имел в виду», – сказала она.

Провинция Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции и террористы ряда группировок, совершающие периодические вылазки для атак позиций сирийских войск.

В последние дни обстановка вокруг Сирии стала более напряженной. В Минобороны сообщили, что террористы группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб. Постпред России при ООН Василий Небензя сравнил действия Запада по подготовке химической провокации в Сирии с романом Агаты Кристи «Объявленное убийство».